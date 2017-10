‘NESTALI’ KAFIĆI SA SPLITSKE PLAŽE ŽNJAN: Inspektori naložili rušenje bespravno sagrađenih ugostiteljskih objekata

I u ponedjeljak je nastavljeno rušenje bespravnih objekata na splitskoj plaži Žnjan, gdje je većina kafića dosad “nestala”, dok je još pet objekata u užurbanom poslu uklanjanja armature.

Desetak inspektora Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i danas, baš kao i prethodnih šest dana, nadgledaju rušenje objekata, a barem za sada ne daju nalog izvođačima koje su angažirali da uklanjaju preostale objekte.

Na terenu non stop rade bageri, pikameri i ostala teška mehanizacija koja uklanja i zadnje prepoznatljive znakove kafića, restorana, konoba, klubova i barova. U jednoj žnjanskoj uvali netko je u more odložio veliki željezni komad koji sada ne samo da narušava izgled plaže, već i onečišćuje more.





Dok traje rušenje građani mirno šetaju ili trče uz more, velika većina ih je zadovoljna novim i, kako su rekli, slobodnijim izgledom Žnjana.

Neslužbeno se doznaje da inspektori neće dati bagerima nalog za rušenje sve dok vlasnici nelegalnih objekata surađuju s njima, odnosno sami uklanjaju svoje nelegalne objekte.

Dio vlasnika objekata koji su još tijekom vikenda uklonjeni u nedjelju su na mjestu na kojem su do tada bili njihovi lokal napravili grobove i nadgrobne ploče na kojima je pisalo “RIP Nepoznatom junaku Žnjanskog platoa”. Očito se većina ugostitelja još uvijek ne može pomiriti sa činjenicom da svoj posao moraju nastaviti na nekom drugom mjestu.