NESTALE SNIMKE NA KOJIMA SE VIDI POLICIJSKO NASILJE PREMA MIGRANTIMA? Prekinute su u ključnom trenutku…

Ističe se kako se nekoliko puta dogodilo da u vrijeme u kojem su migranti tvrdili da je policija nepropisno postupala, tjerala ih preko granice i prema njima bila nasilna, nema snimaka. Jedna je prekinuta točno u to vrijeme za koje su migranti tvrdili da se policijsko nasilje dogodilo. MUP na te navode još nije ništa odgovorio.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u četvrtak novinarima, vezano uz navodni slučaj protjerivanja devetogodišnjeg migranta bez pratnje iz Hrvatske, da u policijskim evidencijama nije pronađen takav slučaj da je dijete bez pratnje roditelja deportirano iz Hrvatske.

Božinović traži podatke o djetetu i vremenu deportacije

Božinović je na konferenciji za novinare rekao da je pitanje kako je moglo doći do toga da se u javni prostor kaže da je hrvatska policija nezakonito deportirala devetogodišnje dijete, a da se ne zna ni koje dijete, ni kada. “Ono što mi je poznato, to sam jučer kazao da je glavni ravnatelj policije pisao pučkoj pravobraniteljici gdje traži da mu se dostave podaci o čemu se radi s obzirom na to da u policijskim evidencijama nije pronađen takav slučaj da je dijete bez pratnje roditelja deportirano iz Hrvatske”, rekao je Božinović upitan ima li novih informacija u tom slučaju, a nakon što je na postupanje policije prema migrantima upozorila i pučka pravobraniteljica Lora Vidović.

Upitan smatra li se odgovornim zbog tog slučaja i bi li trebao podnijeti ostavku ako se informacije pokažu točnima, ministar je odgovorio protupitanjem: “Objavili ste da je deportirano dijete staro devet godina bez roditeljske pratnje iz Republike Hrvatske, što ste još o tom slučaju objavili, koje dijete i kada, o tome se radi”, rekao je ministar. Upitan što bi napravio da je riječ o njegovu djetetu, Božinović je kazao da mu je teško zamisliti tu situaciju, dodavši kako je moguće da se dogode tragični slučajevi u kojima je dijete u jednoj takvoj situaciji. No, ponovio je da im nitko nije ukazao da se taj slučaj dogodio.



Ravnateljstvo policije zbog toga traži informaciju gdje, kada i koje dijete jer ako se s nečim izašlo u javnost onda bi bilo dobro, to bi bio standard, da se kaže o kome i čemu se radi, zaključio je ministar. On je još jučer upozorio da je u javni prostor izašlo nešto što nije prije s MUP-om bilo iskomunicirano, nakon čega je, po pisanju medija, Ured pučke pravobraniteljice odgovorio da su sve informacije o tom slučaju dostavili još u lipnju prošle godine. Upitan koliko je u Hrvatsku ušlo izbjeglica otkad je preuzeo ministarsku dužnost u MUP, rekao je da ne vode statistike od datuma imenovanja dužnosnika.

Nestale snimke termovizijskih kamera iz vremena navodnog nasilja?

Ipak, Novi list piše o slučaju koji se dogodio prošle godine, kada je pronađeno 38 migranata, među kojima se nalazio dječak rođen 2008. godine i još dvoje maloljetnika. Policija je navela da je devetogodišnjak bio u pratnji oca, no nitko od tih migranata nije imao identifikacijske dokumente pa se zapravo ne zna je li to zaista bio dječakov otac. Za drugu se djecu u izvješću policije ne spominje pratnja. MUP je navodno upozoren na mogućnost krijumčarenja ljudi, zbog čega su djeca pod posebnom zaštitom. Novi list piše i o snimkama termovizijskih kamera koja policija čuva, no ističe se da se nekoliko puta dogodilo da za vrijeme u kojem su migranti tvrdili da je policija nepropisno postupala, tjerala ih preko granice i prema njima bila nasilna, nema snimaka. Jedna je snimka prekinuta točno u to vrijeme za koje su migranti tvrdili da se policijsko nasilje dogodilo. MUP na te navode još nije ništa odgovorio.

Što se tiče legalnih migracija, ministar je rekao da je Hrvatska još 2015. preuzela obvezu za premještaj određenog broja izbjeglica na temelju načela solidarnosti s Grčkom i Italijom. Takvih je, dodao je, u Hrvatsku došla 81 osoba, dok je iz Turske u Hrvatsku preseljeno 76 sirijskih izbjeglica. U prihvatnim centrima trenutačno se nalazi oko 500 osoba, dok je lani taj broj iznosio 4000.