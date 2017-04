NESLAVNA EPIZODA HVALJENOG POVJERENIKA: Ramljak i ‘fatalna bankarica’ nisu spasili TLM u Šibeniku

Ante Ramljak, kojeg je Vlada u ponedjeljak imenovala izvanrednim povjerenikom za Agrokor, istog je trenutka predstavljen kao izvanredan menadžer besprijekorne karijere.

No, Ramljak se predstavio selektivnom, filtriranom biografijom, piše šibenski portal Tris podsjećajući kako je “spasilac” Agrokora imao zanimljivu, no nimalo slavnu ulogu u neuspjelom spašavanju posrnulog šibenskog TLM-a, i to u dva navrata!

Nije uspio TLM-u osigurati kredit HBOR-a

Prvi ga je put u TLM doveo bivši vlasnik te tvornice Loran Pejčinoski, nedugo prije smjene tadašnje uprave i prodaje te tvornice aluminija ruskom biznismenu Igoru Šamisu. Pejčinoski je Ramljaka upoznao u Ministarstvu gospodarstva i angažirao ga ne bi li mu osigurao kredit HBOR-a.

No, stvar je brzo propala i uskoro je u TLM došao Šamis koji je za svoje posebne savjetnike i konzultante postavio Marijana Stričevića i Ramljaka.



Posao s Rusom kojeg je dovela ‘fatalna bankarica’

Šamis je, prema pisanju portala Tris, u Hrvatsku stigao preko bankarice iz Splita Jasmine Bilonić, koju su domaći mediji prozvali “fatalnom” nakon što je optužena sa svećenikom fra Šimom Nimcem jer su ‘zamračili’ milijune u malverzacijama sa crkvenim zemljištem u Baškoj Vodi.

Šamis je trebao biti TLM-ov spasilac, no pokazalo se da Rus zapravo nema namjeru investirati, pa mjesecima Tvornica nije imala ni sirovine ni proizvodnje. Na kraju je otišao iz Šibenika. A što je Ramljak radio u TLM-u i za interese te tvrtke nije poznato, ali je bio vrlo dobro plaćen, piše Tris.

