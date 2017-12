NESHVATLJIV OBRAT U SPLITU: Umjesto terapijske sobe za djecu s invaliditetom, u napuštenom Domu zdravlja otvoren noćni klub!

Gradska je uprava odoborila vlasniku noćnog kluba da inventar, koji je morao iseliti iz derutnih baraka predviđenih za rušenje, privremeno smjesti u napušteni Dom zdravlja. No, ubrzo je na Facebooku osvanula vijest da noćni klub radi na novoj lokaciji

Zgrada u kojoj je bio smješten Dom zdravlja Brodosplita već je nekoliko godina napuštena, a kako je objekt u vlasništvu grada, splitska gradska uprava je potkraj prošle godine raspisala natječaj o odabiru potencijalnih zakupaca tih prostorija. Proljetos je, pak, tadašnji gradonačelnik Ivo Baldasar donio zaključak da se, prema pristiglim ponudama, 400 četvornih metara prostora u bivšoj škverskoj ambulanti dâ na korištenje Udruzi roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju Anđeli, dok su u ostale prostore trebale useliti još tri udruge.

Zlorabio susretljivost gradskih vlasti

No, ugovori s izabranim zakupcima do danas nisu potpisani, a upravo stoga je, piše Slobodna Dalmacija, došlo do posve bizarnog i neshvatljivog zaokreta. Naime, noćni klub Murall nalazio se u jednoj od derutnih baraka u splitskom naselju Spinut koje su u međuvremenu srušene. Vlasnik kluba Andro Kodžoman pobunio se i od sadašnje gradske uprave zatražio da riješe njegov problem, pa su mu dali ključeve prostorije u nekadašnjoj Brodosplitovoj ambulanti da tamo privremeno smjesti opremu iz noćnog kluba dok ne nađe neki drugi prostor.

No, ubrzo je na Facebooku osvanula objava kluba Murall u kojoj se posjetitelje poziva u novouređeni klub na novoj adresi – u prostoru bivšeg Doma zdravlja u koji je trebala useliti Udruga Anđeli!



Vlasnik kluba: Taj problem rješavam sam

Na upit novinara Slobodne Dalmacije kako to da je humanitarna udruga Murall otvorila noćni klub u prostoru koji im nije dodijeljen za rad, vlasnik Kodžoman kratko je odgovorio da ne želi davati izjavu.

“Publicitet mi ne treba i ne želim davati izjave. Taj problem rješavam sam”, kazao je.

U gradskoj upravi kažu da primopredaja prostora udrugama nije obavljena jer je prethodno potrebna hitna sanacija krovišta bivše škverske ambulante te da je Kodžomanu iz humanitarne udruge Murall Split omogućeno da ondje privremeno smjesti stvari i inventar.

“Nakon što smo doznali da dotični dio prostora u kojem je smjestio stvari koristi i reklamira kao noćni klub, a za što Grad nije izdao nikakvu suglasnost, obavljen je očevid i poduzete su radnje kako bi se objekt osigurao od neovlaštenog korištenja. Također je gospodinu Kodžomanu upućen dopis u kojem tražimo da izmjesti stvari iz objekta”, kazali su u splitskoj gradskoj upravi. U suprotnom će, kažu, zatražiti policijsku zaštitu i pokrenuti pravni postupak kako bi se zaštitila gradska imovina.