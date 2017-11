NEOBIČAN POGREB U RIJECI: ‘Ljudi u crnini spustili su se na plažu s urnom i cvijećem. Je li to dopušteno’?

Nesvakidašnji prizor na riječkoj plaži Pećine šokirao je građane koji su se tog dana, 5. listopada, zatekli na toj javnoj površini.

Naime, tada je održan pokop starice koja je živjela u vili Olga, inače nekretnini izgrađenoj iznad spomenute plaže.

Redakciji Novog lista događaj je opisao građanin koji im je poslao anonimno pismo te se zapitao jesu li takvi obredi uopće dopušteni.

“Bilo je na plaži nešto ljudi, dvojica muškaraca lovila su ribe. Čula se neka pjesma i glazba. Ništa neuobičajeno. Odjednom se prema moru počela spuštati grupa ljudi u crnini s urnom i cvijećem. I na kraju je sve to bačeno u more. Za neke koji su bili u to vrijeme na plaži, to sve je bilo normalno, no za neke nepojmljivo. Jesu li takvi obredi dopušteni i mogu li oni postati praksa jer je to ipak jeftinije”, pita se anonimni autor pisma.



Riječko Komunalno društvo Kozala nema konkretno informaciju o tom pokopu, ali smatraju da je pogreb organizirao vjerojatno netko od privatnih pogrebnika, temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti koji je stupio na snagu 2015. godine i koji je dosta liberalizirao pogrebničku djelatnost.

Naime, spomenuti Zakon omogućuje prosipanje pepela pokojnika u prirodi.

“Ovo se komunalno poduzeće u svom postupanju rukovodi temeljnim zakonom koji određuje našu djelatnost, a to je Zakon o grobljima koji predviđa ukope pokojnika i njihovih posmrtnih ostataka na groblju koje se nalazi na području na kojem je umrli imao prebivalište”, navode iz KD-a Kozale za Novi list, te dodaju da je istim zakonom iznimno, kao izuzetak, a ne pravilo, određeno da se umrlog može ukopati i izvan granica groblja samo uz odobrenje koje daje tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za komunalne poslove, uz prethodno mišljenje tijela jedinice lokalne samouprave nadležne za poslove zdravstva.

KD Kozala obavlja pogrebe isključivo na grobljima, a uslugu prosipanja pepela po novome obavlja na Polju sjećanja na Centralnom groblju Drenova.

Istim propisom regulirano je i vođenje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba. Ni u Gradu Rijeci, odnosno u komunalnom odjelu, nemaju nikakvu informaciju o ovom slučaju na Pećinama.