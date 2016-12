‘NEMOJTE SLUŠATI SVAKU KALINIĆEVU’: Bandić reagirao na komentare pročelnika da je star i umoran

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić reagirao je izjave Pavla Kalinića koji je rekao da se Bandićev tim umorio te da su ih počele stizati godine.

Pavle Kalinić je za N1 rekao da je ovo zadnji krug u kojemu će Bandić biti na vlasti, te da se ekipa umorila. “Cijela ta ekipa koja je došla u paketu – počeli su nas stizati godine i ovo su nam zadnji izbori i što se tiče izbora za gradonačelnika i Skupštine”, kazao je predstojnik zagrebačkog ureda za hitne situacije, koji ipak vidi pobjedu svog šefa na predstojećim izborima iako nikada nije imao jače protukandidate.

“Ja mislim da kandidati nemaju šanse protiv njega. Puno je lakše kad ste unutra pa znate što trebate raditi, znate strukturu. Milan Bandić nije bez izgleda. Možda će dobiti u prvom krugu. No, sve se može promijeniti. Postoji rezultat nakon 16 godina rada”, kazao je.

No Bandić nipošto ne priznaje da je umoran i ne odbacuje ideju da se kandidira i na izborima za četiri godine, ako ne i dalje.



Upitan je li govorio i u njegovo ime, Bandić je kazao da ne treba ozbiljno shvaćati što Kalinić govori.

“Ja ne znam je li se Kalinić kandidira. Ja znam da on ima osebujan stil, lepršav, i nemojte slušati svaku Kalinićevu, nemojte na to nasjedati. Kalinić je malo lepršav i osebujan, ali to je pitanje stila”, rekao je zagrebački gradonačelnik za N1