LOKALNI HDZ-ovac OBRISAO MORBIDNU OBJAVU, NO NE PRIJE NEGO JU JE VIDIO KOTROMANOVIĆ: ‘Junačino iz Trogira…’

Nakon što su novinari uočili njegovu objavu na Facebooku i prenijeli je na portalima, trogirski HDZ-ovac Stjepan Lučin obrisao je svoj morbidni status na račun SDP-a i ispričao se svima.

On je uz fotomontažu preuzetu s Facebook grupe ‘Hrvatska politička desnica’ na kojoj SDP-ovci Zoran Milanović, Boris Lalovac, Ranko Ostojić i Ante Kotromanović nose lijes s natpisom ‘SDP’ a ispod koje piše “Krepala je zmija jugoslavenska” dodao svoj komentar: “Sad ćemo joj još u Trogiru glavu otkinit, da crkne do kraja”. Obrisavši svoju objavu koja je izazvala zgražanje, Lučin je na Facebooku miroljubivim tonom objasnio – pogađate već – da je nejgova objava stavljena u krivi, to jest negativan konteskt. Njegovu pomirbenu objavu prenosimo u cijelosti.

“Objava nema veze sa stvarnim životom”

“Vezano za jednu od mojih nedavnih objava, koja je dobila neočekivan publicitet, želim dati pojašnjenje. Dakle, fotografija sa integriranim tekstom je samo prenesena sa FB grupe Hrvatska Politička Desnica, a komentar koji je dodan jest figurativan i metaforički, a uz to ima i emoticone na kraju, što govori o tonu istog. Ukoliko je nekoga ovakva objava povrijedila, ovim se želim ispričati, a istodobno i ponoviti da rečena objava nema nikakve veze sa stvarnim životom, stavovima koje zastupam ili političkom opcijom kojoj pripadam, ali činjenica jest da se dogodila, u nezgodnom vremenu, te da je stavljena u negativan kontekst.

Poštujem sve osobe različite političke orjentacije. Poštujem sve građane Trogira, i u ovom trenutku želim sve najbolje za rodni grad. Nemam ništa protiv članova SDP-a i njihove koalicije. Želim da svi građani Trogira daju svoj doprinos boljitku ovog grada. Hvala Vam na razumijevanju. Srdačno Vaš, Stjepan Lučin”, napisao je.

Kotromanović odgovorio “junačini iz Trogira”

U međuvremenu, Lučinu je oštro odgovorio Ante Kotromanović, bivši ministar obrane i jedan od SDP-ovaca s fotomontaže koju je ovaj objavio uz svoj probelmatični status.

“Stjepane Lučinu, junačino iz Trogira. Tek sada vidjeh ovaj tvoj nadareni umjetnički uradak… Moj tata nikada nije bio komunist, moja mama nije bila vojna lekarka, ja ikada nisam bio član partije, a niti oficir JNA. Za obranu “jedne Hrvatske” prijavio sam se još krajem 1990. godine (…) A tebe Hrvatino, ja jugoslavenska zmija podsjećam da u tvojim redovima ima na desetke tisuća komunista, kosovaca, udbaša… Oni su bili i sada su ministri, župani, gradonačelnici, zastupnici i živi bili još 100 godina. Nadam se da te glave nećeš sjeći i da će biti pošteđene u tvojoj ‘jednoj Hrvatskoj'”, uzvratio je očiigledno razljućeni Kotromanović.