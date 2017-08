‘NEMAM KRATAK FITILJ, AL’ ZNAM SE ZAPALITI: Jandroković komentirao nadimak ‘Njonjo’ i opisao kako na ulici reagra na njega

Predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković za rubriku Neformalno u Dnevniku Nove TV otkrio je u kakvom je to rodu sa Zoranim Milanovićem, kako su izgledali njihovi prvi susreti te kako reagira gad ga se nazove Njonjo.

Odrastao je u Bjelovaru, otac mu je bio rukometaš, golman, reprezentativac bivše države, nakon toga i trener pa je bilo za očekivati i da će Gordan krenuti njegovim stopama. Igrao je poziciju srednjeg vanjskog, kaže, bio je organizator. Otkrio je i kako su se kao rukometaši koji su bili popularni među djevojkama dobro zabavljali.

‘Najviše sam se zabavljao u Malinskoj, na Krku, gdje i danas ljetujem, tamo sam u konačnici i ženu upoznao’, otkrio je Jandroković te dodao kako mu je supruga jako važna u životu. S njom puno razgovara, a kaže kako je vrlo stroga prema njemu, što se tiče kritika.

‘Ona je objektivna. Ponekad znamo izmijenit teške riječi, ali vrlo mi je korisno to što ona govori’, kazao je.



JANDROKOVIĆ O OLUJI: ‘Bila je to odlučujuća bitka, Hrvatska slavi pobjedu’

Odnos s Milanovićem

Objasnio je kako sa bivšim predsjednikom SDP-a i bivšim premijerom Zoranom Milanovićem nije u rodu već je njegova supruga s Milanovićem neki daljnji rod.

‘Ja se ne sjećam puno ali mi žena kaže da smo se mi još 90-ih znali svađat, a drugi su nas samo gledali sa strane. Mi smo branili svaki svoju stranu’, opisao je Jandroković situacije na širim obiteljskim ručkovima na kojima je bio zajedno s Milanovićem.

Predsjednik Sabora otkrio je da su ga u mladosti zvali Gogo, a na pitanje smeta li ga kada čuje da ga zovu Njonjo, odgovara: ‘To traje već 15 godina. Ignoriram kad to čujem. Ali ne mogu uvijek, nekad i reagiram, ako mi se dogodi na ulici. Nemam kratki fitilj, ali se znam zapaliti’, istaknuo je.

POLITIČKA ELITA NA GODIŠNJEM: Evo gdje će se odmarati Kolinda, Plenković i Jandroković

Rad u politici

Govoreći o politici i svojem dosadašnjem radu, Jandroković je kazao kako je vrlo često on bio prvi koji bi progovorio o nekim problemima ili situacijama, osobito unitar stranke, što mu se znalo i, kako kaže, odbit o glavu.

‘Ja uvijek postupam onako kako smatram da je ispravno i nekako me do sada to očuvalo’, kazao je te potom dodao kako ne bi nikome preporučio da sluša što on govori ili na što ukazuje jer ne smatra da će to nekog drugog odvasti u dobrom smjeru.

Na odabir diplomacije, kao smjer djelovanja, kaže kako se odlučio jer je kao mlad čovjek imao mogućnost i privilegiju susretati se i učiti od tada najboljih svjetskih političara.

Komentirajući Matu Granića kazao je kako je to bio iznimno lukav i mudar čovjek koji je vodio politiku u, za Hrvatsku, teškim vremenima, a za Ivu Sanadera u čijem je kabinetu i sam nekoć radio, kao i Andrej Plenković, Zoran Milanović i Kolinda Grabar Kitarović, kazao je kako će se nažalost svi sjećati ne onog što je napravio dobro već onog što ga je obilježilo na kraju.

Na pitanje koliko se još misli baviti politikom, kazao je: ‘Prije godinu dana sam mislio da je gotovo, sada ne mislim da je kraj i mislim da je predamnom još jedan određeni dio godina rada’.