NEMA VIŠE NADE ZA MOST? Brkić: ‘Nikakva suradnja s Mostom više ne dolazi u obzir. Nikad’

Aktualnu krizu Vlade prokomentirao je i jedan od najistaknutijih članova HDZ-a, Milijan Brkić.

On je uvjeren kako će uskoro biti izvršeno preslagivanje u Saboru te demantira krizu Vlade.

‘Vlada nije u krizi. Imenovani državni tajnici obnašat će dužnosti do imenovanja novih ministara, 79 potpisa imamo za smjenu Bože Petrova, istodobno ide i prikupljanje potpisa za imenovanje Gordana Jandrokovića novim šefom Sabora.

‘Treba reći kad je dosta’

Ovo je zahtjevna operacija, treba je voditi mirno i hladne glave, bez euforije, nitko nije ovo želio, ali kad dođe do nepovjerenja, mora se presjeći i reći da je dosta.



Danas smo krenuli s prikupljanjem potpisa za Jandrokovića. Kolege iz IDS-a i neke iz HNS-a su potpisali za razrješenje, a za Jandrokovića nisu, ali pustimo do utorka da vidimo koliko će ih biti.

Obavljaju se razgovori sa svim parlamentarnim strankama, nadam se da će svi odgovorni prepoznati trenutak.

Petrovu je ovo jasna poruka, 79 zastupnika potpisalo je protiv njega, on kao odgovorni čovjek, nadam se da će u skladu s time postupiti. Nadam se da će odmah iza glasanja o Mariću staviti glasanje o sebi’, rekao je Brkić u Dnevniku HRT-a.

O suradnji s Mostom više nema govori, tvrdi HDZ-ovac.

‘Nema više suradnje’

‘Nažalost, više nikakva suradnja ni na kojoj razini s MOST-om ne dolazi u obzir. Razgovarat ćemo sa svim parlamentarnim strankama osim SDP-om, sigurni smo u većinu.

Dužnosnici MOST-a demagoški prodaju lekcije drugima o poštivanju propisa, a oni se toga ne drže. Orepić je unio u praksu nešto neviđeno, da on kao osoba koja se treba brinuti o provođenju zakona poziva na puč. Hvala Bogu pa nema velike potpore. MOST je faktor destabilizacije RH, ako je ikada bila potrebna stabilnost, to je sada pred sezonu.

Onog koga nema bez njega se može’, zaključio je Brkić.