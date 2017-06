NEMA NOVCA ZA SEDMERO TEŠKO BOLESNE DJECE: ‘Lijek je preskup, ne možemo birati koje će ga dijete dobiti, a koje ne’

Sedmero djece oboljele od visokorizičnog neuroblastoma u Hrvatskoj neće dobiti lijek koji im omogućuje produljenje života i do 20 posto jer bolnica nema novca.

Europska agencija za lijekove (EMA) odobrila je početkom svibnja novi lijek, Dinutuximab beta Apeiron, koji i za 20 posto povećava šansu za preživljenje djeci oboljeloj od visokorizičnog neuroblastoma. Riječ je o jedinom odobrenom lijeku za provođenje imunoterapije kod djece oboljele od te zloćudne bolesti u Europi. Nažalost, ministarstvo zdravstva i HZZO nisu pronašli 10,5 mil. kn koliko je potrebno za liječenje sedmero mališana.

“Kao ravnatelj dječje bolnice, ali i kao čovjek, nikada ne bih smio biti doveden u situaciju da moram birati kojem ću djetetu dati lijek, a kojem neću. Klaićeva nema novca za kupnju ovog lijeka jer je cjelogodišnji proračun za liječenje 20.000 djece ukupno 12 milijuna kuna”, kazao je v.d. Ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb dr. Zoran Bahtijarević, piše 24 sata.

Dr. Bahtijarević je mišljenja i kako se u medijima stvara kriva slika o ovom slučaju.



“Jako sam razočaran što se u javnosti formira mišljenje da su Ministarstvo zdravlja i HZZO krivci za ovu situaciju, a mi smo dobri dečki koji to žele promijeniti. To nije točno, Klaićeva zajedno s obje institucije traži rješenje i način da legalno lijek bude dostupan i ovdje. No treba imati na umu da smo mi pravna država sa zakonima koje treba poštivati” rekao je.

Da bi se lijek mogao koristiti u Hrvatskoj, potrebno je da prođe relativno kompliciranu proceduru u kojoj nositelj liste odobrenja tj. predstavnik proizvođača treba pokrenuti postupke da se takav lijek nađe i listi lijekova HZZO-a, a zatim i na listi posebno skupih lijekova kako bi bio dostupan svoj djeci.

Trenutno jedini način da se dođe do lijeka jest taj da bolničko povjerenstvo odluči kupiti lijek na trošak bolnice, što je u ovom trenutku nemoguće s obzirom na potrebe za liječenjem i druge teško bolesne djece koja se nalaze u Klaićevoj.

“Moram istaknuti kako taj lijek nije čarobna vodica koja će izliječiti svih sedmero mališana. On u ovom trenutku pruža šanse za izlječenjem 10 – 15 posto pacijenata, što znači da će od njih sedmero konkretno koristiti možda jednom djetetu. Posao medicine je oduvijek bio izboriti se za još jedan dan, mjesec, godinu života za svoje pacijente, pa se tako u ovom slučaju i mi borimo za tih dodatnih jedan posto, no nitko od nas ne bi smio nositi odluku tko će to biti. Ili svi ili nitko” dodao je dr. Bahtijarević.

Visokorizični neuroblastom je rijetka vrsta zloćudnog tumora koji najčešće pogađa djecu mlađu od pet godina, a nastaje u stanicama nadbubrežne žlijezde.