Dok si se š***** s frajerima, nisi se sramila, što sad tu preda mnom glumiš’, rekao joj je, priča majka, i dodaje da je liječnik inzistirao na tome da djevojčica prizna da nije nevina.

Nakon što je prošlog tjedna u javnost izašla priča o neprofesionalnom i vulgarnom ortopedu iz KB-a Dubrava na čije su se ponašanje žalili mnogi pacijenti, njemu je do daljnjega zabranjen rad s pacijentima, a u međuvremenu su se javili još neki koji su imali izrazito loše iskustvo s ovim liječnikom.

‘Što me zaje***?”, ”Što si luda?”, ”Kako se to ponašaš?”, ”Koji ti je ku***?’

Svoje je iskustvo s neprofesionalnim i izrazito neugodnim ortopedom u KB-u Dubrava za Provjereno ispričala jedna majka koja je još 2009. došla sa svojom maloljetnom kćeri na pregled tom liječniku jer je djevojčica imala bolove u desnom ramenu. Njezinoj je kćeri rekao da se skine do pojasa, no ona to zbog sramežljivosti nije odmah učinila pa se liječnik obrušio na nju riječima: ‘Što me zaje***?”, ”Što si luda?”, ”Kako se to ponašaš?”, ”Koji ti je ku***?’ ‘Dok si se š***** s frajerima, nisi se sramila, što sad tu preda mnom glumiš’, rekao joj je, priča majka, i dodaje da je liječnik inzistirao na tome da djevojčica prizna da nije nevina.

Omalovažavao ju je i na druge načine, rekavši joj da samo glumi sram i da je retardirana. Majka i kći su se od šoka ukipile, a doživjele su novu neugodnost kad ih je ovaj liječnik poslao na rendgen, a na šalteru su im rekli da taj pregled uopće nije potreban za djevojčicu jer je to ‘zračenja dovoljno za cijeli život’. Ova majka kaže da nije reagirala jer se u tom trenutku nije uopće snašla od šoka, a kasnije je htjela da njezina kći što prije zaboravi neugodno iskustvo. Reagirala je kada je u Provjerenom vidjela svjedočanstva drugih pacijenata koji su također imali iznimno neugodno iskustvo s ovim liječnikom, poput Lane Žugec i Ivice Milanje. Lanu je ovaj ortoped ispitivao neugodna pitanja, a Ivici je liječnik rekao da se ‘samo pres***va’ kad se požalio na jake bolove u koljenima.



‘Nije ti ništa, ti bi htio tko zna što od života’

‘Pitao me jesam li udana i imam li djecu, na što sam rekla – da. Pa me pitao jesu li mi i djeca grbava i onda je pitao je li moj muž kada me prvi put je***, je li to bilo sprijeda ili z**** jer ako je bilo z**** onda je morao vidjet da sam grbava, a ako je bilo sprijeda onda sam ga uspjela prevariti. Pa me oženio takvu grbavu’, ispričala je Lana Tovarlaža Žugec. ”Recite mi što je s koljenom? Nije njemu ništa, kaže. Ja kažem, boli me sve više, nekoliko kirurga prije vas i ortopeda je reklo da problem postoji. Dragi moj Ivica, to ti je sve ovo (pokazuje srednji prst). Ti se pres***, nije tu ništa, ti bi htio tko zna što od svog života’, ispričao je Ivica Milanja.

Tu neprofesionalnosti i seksističkim ispadima ovog liječnika nije kraj. Neugodno iskustvo doživjela je i Olga Hodko koja je trebala operaciju. ‘Puno je psovao, kako on zna, ali sam ja šutjela. Rekao je p*** m***. Zar ćete vi naređivati, a kad smo ležali, veli ako mi daš p*** ideš prva na operaciju, ako ne budeš dala ideš zadnja’. Ona je, iako šokirana, smogla snage za odgovor i rekla mu da je bezobrazan, da nema karaktera jednog doktora i da je njegovo ponašanje sramotno. Neugodan je bio i prema pacijentu Andriji Šrtbaku koji je došao na ultrazvuk.

‘S tim nalazom možete obrisati gu***u’

‘Kaže on – ma nemoj, tko je doktor, ja ili ti? Vi ste, kažem mu, doktor. I što biste htjeli, snimanje, trošili državni novac? Ma nemojte’, odgovorio mu je zloglasni liječnik. Andrija je najprije mislio da je riječ o šali, no uskoro je shvatio da se liječnik uopće nije šalio. Poslao ga je kući i rekao: ‘Nema snimanja, završili smo, gotovo je’. Baš kao i Lanu s početka priče, ovaj je liječnik i neke druge pacijente pitao jesu li kod njega došli po mirovinu ili po bolovanje. Nihad Hukić jedan je od njih, a šokirao se na doktorove riječi o njegovim prethodnim nalazima.

‘Tim nalazom možete obrisati gu***. Hoću reći nešto – ne možete reći. Čak je došlo do toga da mi je rekao – Hukiću, idemo sad lagano, udahni, izdahni. On je to radio, vikao dok sam ja držao dva prsta u zraku kao u školi, da bih došao do riječi. Nisam mogao’, ispričao je šokirani pacijent. Iako su neki pacijenti prijavili ovakvo ponašanje liječnika, iz bolnice su im rekli da je on već imao pet opomena zbog neprofesionalnog ponašanja prema pacijentima pa sama bolnica više ne može učiniti ništa. Pacijentima su savjetovali da se jave u liječničku komoru. Dio prijava dogodio se i kada je ravnatelj KB-a Dubrava bio sadašnji ministar zdravstva Milan Kujundžić. Iako je prvo rekao da nije znao ništa o svemu ovome, kasnije je rekao da se sjeća te priče i da je reagirao.

Čekaju se rezultati istrage bolničkog povjerenstva

‘Prvo reagiraju šefovi zavoda ili klinika, onda uprava bolnice, koja imenuje povjerenstva i onda se donose sankcije sukladno zakonu o radu’, rekao je Kujundžić u Dnevniku Nove TV, no još se ne zna kako je ovakvo neprofesionalno ponašanje moglo trajati godinama bez ikakvih sankcija. Iz Udruge pacijenata poručuju da su potrebna stroža pravila: mora se znati koliko puta netko može dobiti opomenu prije otkaza, a i nakon otkaza netko s takvom poviješću ne smije biti slobodan na tržištu rada kao da se ništa nije dogodilo, i sve ponavljati na drugom mjestu.

Još se čekaju rezultati istrage bolničkog povjerenstva o radu ovog liječnika.

