NEKI NA ODMOR, DRUGI NA POSAO: Austrijanci traže 30.000 sezonaca, plaće od 1400 do 1800 eura

U austrijska skijališta za koji tjedan neće krenuti samo tisuće naših skijaša – nego i radnika.

Kako piše Slobodna Dalmacija, Austrija potražuje čak trideset tisuća djelatnika za predstojeću zimsku turističku sezonu.

“Najviše su traženi kuhari, konobari i sobarice. Za potonje je glavni uvjet dobro poznavanje njemačkog jezika jer su u stalnom kontaktu s gostima, a za kuhare stručne kvalifikacije – preporuke i iskustvo. Mi za naše poslovne partnere prikupljamo životopise kandidata, radimo selekciju s obzirom na radnu snagu koju poslodavac traži, a on donosi konačnu odluku koga će od kandidata i zaposliti”, kaže nam Aleksandra Bertelt iz tvrtke “Euro Career” iz Pule, koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju, i ističe da je interes za rad u Austriji – iznimno velik.

Toliko je potencijalnih kandidata za posao, veli, da gotovo i ne trebaju oglašavati svoje usluge, jer se dobar glas daleko čuje.



“Ljudi jednostavno jedni druge preporučuju, pričaju o svojim dobrim iskustvima onima koji nemaju posla ili traže bolju priliku, tako da nam se stalno javljaju novi kandidati za posao svih dobi i stručnih profila. Aktivna je i naša Facebook stranica, a koliko se ljudi i kojom brzinom javlja, svjedoči to da još nismo napravili web stranicu jer jednostavno za nju nismo imali potrebe. Sve je više i ljudi koji nakon odrađene zimske sezone na austrijskim skijalištima žele raditi i ljeti ili tijekom cijele godine, jer su zadovoljni plaćom, uvjetima rada i odnosom poslodavaca prema njima”, veli Aleksandra Bertelt.

Minimalni troškovi

Poslodavci osiguravaju smještaj u jednokrevetnim ili višekrevetnim sobama i hranu, tako da su troškovi radnika koji se odluče provesti zimu na austrijskim skijalištima – minimalni. Plaće kuhara ovise o mnogočemu: kolektivnom ugovoru koji je na snazi, visini satnice, noćnom ili radu blagdanom, a kreću se od 1400 do 1850 eura neto, dok su konobari plaćeni u prosjeku 1350 eura kao i sobarice.

U Salzburgu, Tirolu i Vorarlbergu zimi se traži od 3000 do 3500 ugostiteljskih radnika više nego u ljetnim mjesecima. Jedina prepreka onima koji žele (za)raditi, a udovoljavaju uvjetima iz natječaja – jest radna dozvola, koja (još) u Austriji vrijedi za naše državljane.

Iako je moratorij istekao 1. srpnja 2015., Austrijanci su iskoristili dodatnih pet godina moratorija na slobodan dotok radnika iz Hrvatske jer je broj nezaposlenih za vrijeme krize i kod njih porastao. Međutim, ako je poslodavac zaista zainteresiran za zapošljavanje radnika – radna dozvola se dobiva već u roku od tri tjedna, naravno, ako na austrijskoj burzi rada ne postoji nezaposleni radnik istih kvalifikacija, jer on ima prednost u zapošljavanju u odnosu na stranca. Koliko naših ljudi na ovaj način radi u Austriji nije poznato, s obzirom na to da jedan dio radnika posao i dalje pronalazi “na crno”.

Ljetno-zimski sezonci

Najviše zainteresiranih za rad u Austriji je među sezoncima koji ljeti odrade svoju “šihtu” na Jadranu, a onda žele nastaviti raditi isti posao i zimi jer su za njega verzirani. Veliki strani hotelski lanci također prakticiraju radnu snagu koja im ljeti radi u hotelima na Jadranu, seliti u Austriju, pa kad vlasnici zatvore odmarališta na obali, radnici odlaze u Alpe pripremati zimovališta za dolazak prvih skijaša.