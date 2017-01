‘NEKA SE ONI IGRAJU DALJE, ODOSMO MI’: Milanović o odluci Arbitražnog suda

Predsjednik SDP-a i bivši premijer Zoran Milanović izjavio je u četvrtak kako ga nije iznenadila odluka Stalnog arbitražnog suda o nastavku arbitraže u graničnom sporu sa Slovenijom, ocijenivši kako taj sud štiti svoju okrnjenu vjerodostojnost, ali što se tiče Hrvatske, rekao je, taj postupak je gotov.

“Ja sam i očekivao takvu odluku Suda, na taj način oni štite svoju vjerodostojnost, koja je bila okrnjena. Jasno je da to nije bila samo radnja slovenskih predstavnika, nego da je i netko u Sudu radio ono što nije trebao raditi, tako da je to ono što bi se nazvalo ‘mistrial’. To je postupak u kojem mi više nećemo sudjelovati. Sabor je donio jednoglasnu odluku da se iz tog postupka izađe i tako će biti, mislim da to svi u Hrvatskoj misle i jedino tako može biti, a odluku koju donesu, neka je drže za sebe, nas ne obvezuje i nećemo se po njoj ponašati”, rekao je Milanović novinarima pred sjedištem SDP-a, u kojem je zasjedalo Predsjedništvo stranke.

OŠTRA PORUKA SUDU U HAAGU: ‘Vaša odluka nas ne obvezuje, nemamo povjerenja u vaš rad’

‘Postupak je bio prljav’

Ponovio je stajalište kako granični spor sa Slovenijom treba riješiti Međunarodni sud pravde. “Mi smo, činjenica je, u taj postupak bili natjerani 2010. U redu, pristali smo na to, nadajući se da će postupak biti čist, bio je prljav, gotovo”, poručio je Milanović.



Kazao je i kako ne zna u kojoj je fazi postupak raskida arbitražnog ugovora sa Slovenijom. “Mi, na žalost, nismo vodili državu u posljednjih šest mjeseci, tako da nemam nikakve informacije što je radila ova vlada. Vjerojatno ništa, ali ako jesu, dobro je da jesu. Međutim, stvar je gotova, čak i da nisu poduzeli nikakve procesne radnje, a s tim nisam upoznat, kad pobijedimo, a vjerujem da hoćemo, to ćemo nastaviti mi jer mi smo taj postupak i priveli kraju, što se tiče Hrvatske”, kazao je Milanović.

Naglasio je da Hrvatska izlazi iz postupka sukladno Bečkoj konvenciji. “Ta odluka je donesena, donio ju je Hrvatski sabor u prošlom sastavu i to je to, gotovo je”, rekao je Milanović.

SUD U HAAGU ODLUČIO: ‘Slovenija je prekršila Sporazum o arbitraži, ali postupak ide dalje’

‘Odosmo mi’

Uvjeren je i kako Hrvatska zbog takvog stava ne može biti izložena nikakvim sankcijama, jer je riječ o bilateralnom ugovoru. “Ušli smo u njega u dobroj vjeri, izašli smo kad smo definitivno utvrdili da s druge strane nije postojala dobra, nego loša vjera, što je paradoksalno, što je priznalo i dvoje slovenskih predstavnika koji su dali ostavku”, podsjetio je Milanović.

“Mislim da je zadatak Arbitražnog suda bio da arbitrira o pravnim aspektima razgraničenja, da arbitrira temeljem ugovora o arbitraži i izvora prava koji su navedeni u tom ugovoru, ali ne da arbitrira o etici u međusobnim, međudržavnim i međuljudskim odnosima. O tome je arbitrirao Hrvatski sabor, koji je izarbitrirao kao što je izarbitrirao. Odosmo mi”, kazao je.

Na pitanje je li odluka Stalnog arbitražnog suda pogrešna, uzvratio je: “Na nas nema nikakvog utjecaja, komentiram ovo čisto radi nekakvog reda. Što, donijeli su, neka se igraju dalje”, rekao je Milanović.

Stalni arbitražni sud u Haagu priopćio je u četvrtak da će suci nastaviti postupak o spornim dijelovima kopnene i morske granice između dviju zemalja iako je Slovenija kršila sporazum jer smatraju da to ne opravdava izlazak Hrvatske iz arbitražnog postupka.