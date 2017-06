‘NEK’ TO DAJU KOLINDI I PLENKOVIĆU DA VIDE KAKO NAM JE’: Evo kakav užas izlazi iz slavina u Novoj Gradiški

Stanovnici Nove Gradiške nemaju pitku vodu, a iz slavina im curi žuto-smeđa tekućina.

Još od četvrtka, mještani koji su na gradskom vodovodu Slavča nemaju pitku vodu. Iz vodovoda su poručili da je sustav u kvaru i da je takva odluka na snazi dok se kvarovi ne otklone i dok Zavod za javno zdravstvo ne obavi uzorkovanje vode.

“Obaviještavamo korisnike da voda trenutno nije za piće. Ova preporuka je na snazi dok se kvarovi ne otklone i obavi uzorkovanje vode od strane Zavod za javno zdravstvo.

Molimo sve korisnike za razumijevanje i strpljenje, svi mogući problemi bit će otklonjeni u najkraćem mogućem roku”, stoji u obavijesti na njihovim stranicama.



Očekivano, građani su bijesni, a osim što nemaju pitku vodu strahuju da će im i ovakvo “blato” naplatiti.

“Mi nemamo vodu, mi imamo blato, a plaćamo najskuplju vodu u Republici Hrvatskoj. Ima li itko od nadređnih da nam to malo pojasni ili da nam znatno smanji cijenu vode po kubiku, to nije voda ni za pranje ruku”

“Nažalost od 21.03. ove godine voda u gradu nije za piće, a kao što ste napisali računi uredno stižu.” Sve su to samo neki od brojnih komntara, a ima i onih koji ističu kako je voda stravična već dulje od 20 godina:

“U Staroj Gradiski voda smrdi da ni zube u njoj ne možete oprati, nakon kupanja dobijete napad češanja i tako je od 95 ..a to njihovo ispravna za pice nek okace macku o rep….mozda i je pitka..Pijte ljudi vodu i bit ce vas svakim danom sve manje”

“Ljudi, je li to normalno – i mi to plaćamo! Gdje je to naše vodstvo? Može to netko poslat Kolindi i Plenokoviću i ostaloj kompaniji i 1 ili 2 litre vode da operu svoja usta da vide kako to izgleda i je li ukusno .”

Upitima o sitauciji s vodom zatrpan je i lokalni medij Radio Nova Gradiška u kojem ističu kako ni njima nitko od mjerodavnih ne želi odgovoriti na upite. I sanitarna inespektorica zadužena za to područje Blaženka Blažević kazala im je kako nema ovlasti govoriti. Doznali su tek da se voda preusmjerava iz vodovoda Daruvar i Novska pa tijekom dana stiže do kućanstava. No, pozivaju sve one koji imaju bunare da pomognu svojim sugrađanima.