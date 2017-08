NEHUMANI UVJETI ZA PACIJENTE I OSOBLJE SPLITSKE BOLNICE: Kuhaju se na više od 40 stupnjeva jer bolnica nema novaca za montažu klima uređaja

I dok se većina zemlje bori s nesnosnim vrućinama koje su ovog tjedna dosegnule vrhunac, ovih dana posebno je teško bolesnicima i osoblju splitskog KBC-a, odnosno odjelima Nefrologije i Gastroenterologije na Križinama. Ti odjeli nisu klimatizirani, a iako bolnica ima klimatizacijske uređaje, nema novaca za njihovu montažu.

Odjel Nefrologije KBC-a Split na lokalitetu Križine nalazi se na četvrtom katu, dok se odjel Gastroenterologije nalazi na petom. Riječ je o odjelima koji još uvijek nemaju klimatizaciju pa je osoblju i bolesnicima ovih dana kad temperature dosežu i 40 stupnjeva, iznimno teško.

Nehumani uvjeti u kojima se sestre i pacijenti, od kojih mnogi na Nefrologiji imaju i temperaturu od 39-40 stupnjeva tope, izazivaju nervozu, nelagodu, kako samih pacijenata i medicinskog osoblja, tako i posjetitelja koji stalno postavljaju pitanje kada će se odjel klimatizirati, navodi Slobodna Dalmacija, dodajući kako klimatizacijski uređaj postoji u sobi glavne medicinske sestre i sobama svih liječnika na Nefrologiji, no ne i u sobama pacijenata.





Situacija je tim gora što su upravo bolničke sobe okrenute prema južnoj strani pa kad sunce “ožeže” pacijenti mogu samo “uskuvati” u sobama, piše taj list.

Iako je poprilično nevjerojatno da u današnje vrijeme postoji bolnički odjel koji nije klimatiziran, još je nevjerojatnija činjenica da splitski KBC posjeduje klimatizacijske uređaje koje drži u podrumu bolnice. Riječ je o uređajima koji su skinuti s KBC-a Firule u nedavnoj energetskoj obnovi, no problem je u novcu za njihovu montažu kojeg bolnica nema.

“Za montirati svaki uređaj treba nam 1000 kuna, a mi ih nemamo, jednostavno nemamo novca za to. Zbog toga smo jedan broj klimatizacijskih uređaja, koje smo skinuli sa Firula, a koje su u dobrom stanju, odlučili prodati. Radi se o 104 uređaja, a prodajemo ih javnim natječajem po cijeni od oko 300 do oko 1000 kuna, zavisno o modelu, starosti. S tako prikupljenim sredstvima postavit ćemo klime na Nefrologiji, Gastroenterologiji i Plućnoj klinici, koja također nema klimatizacijske uređaje. Od preostalih uređaja neki su za otpis jer više ne odgovaraju ekološkim standardima, jer rade na principu freona, ali i to njihovo rashodovanje moramo platiti, a i to je vrlo skupo. One preostale koji su još dobri za upotrebu montirat ćemo na one odjele koji nisu klimatizirani, ali za to još treba malo pričekati dok ne prikupimo sredstva”, komentirao je slučaj prof. dr. Ivo Jurić, ravnatelj KBC-a Split.