NEDJELJA U ZNAKU DVOSTRUKE PROMJENE VREMENA: Očekuju nas kiša, sjeverni vjetrovi, niže temperature… ali i još nešto

Nakon niza toplih i sunčanih dana dolazi nam velika promjena vremena.

Tijekom subote na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme dok će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, ponegdje uz prolazno povećanu naoblaku. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Već od subote ujutro na Jadranu će zapuhati umjerena, a podno Velebita i jaka bura, dok će danju puhati većinom slab zapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka u cijeloj zemlji bit će od 2 do 7, na moru između 8 i 13, a najviša dnevna temperatura na kopnu će ići od 14 do 19, a na moru će iznosti od 19 do 23 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Promjena vremena

U noći sa subote na nedjelju na Jadranu bi trebalo doći do naoblake, a koja će rezultirati pljuskovima u nedjelju. Obilna kiša koja se očekuje u nedjelju poslijepodne, a uz nju će doći do pada tempertaura. Maksimalna dnevna temperatura trebala bi se spustiti do 15 stupnjeva. Toplo vrijeme održat će se u unutrašnjosti zemlje još u subotu poslijepodne dok će se u nedjelju temperature u većini krajeva spustiti i na 10 stupnjeva, negdje i niže.

Još jedna promjena vremena dogodit će se u noći sa subote na nedjelju kada se u dva sata u noći pomiče kazaljka sata za sat unaprijed, odnosno na tri sata što znači da ćemo spavati sat vremena manje. No stvar koja veseli kod ove promjene je činjenica da je zima napokon završila.