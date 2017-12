NEĆEMO DUGO UŽIVATI U ZIMSKIM RADOSTIMA, STIŽE OPAKA JUŽINA: Od sutra očekujte temperature nestvarne za ovo doba godine

U prosincu nas očekuje iznimno promjenjivo vrijeme.

Baš poput jučerašnjeg dana i danas će diljem zemlje padati umjerena kiša, ponegdje je moguć i snijeg, a temperature će se kretati od debelih minusa do, za ovaj dio godine, ‘ debelih’ pluseva. Topla odjeća i kišobran vam neće biti na odmet.

Nedjeljno prijepodne diljem zemlje očekuje nas pretežno ili djelomice sunčano vrijeme dok će od sredine dana i poslijepodne sa zapada stići naoblačenje. Na sjevernom Jadranu uz naoblaku stići će i kiša koja je moguća i u gorju gdje bi se ista mogla pretvoriti u snijeg koji pak će se smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Puhat će slab vjetar, poslijepodne umjeren i jak jugozapadni. Na Jadranu će jačati jugo i južni vjetar, a još će ujutro u Dalmaciji puhati umjerena bura i sjeverac.

Ujutro su nas dočekale temperature u nešto debljem minusu. Tako je u unutrašnjosti zabilježeno između -6 i -11 stupnjeva Celzijevih, a na Jadranu od -2 do 2 stupnja Celzijeva. Najviša dnevna temperatura ove nedjelje očekuje se od 2 do 7, a na Jadranu od 8 do 13 °C, prognoza je DHMZ-a.



Kišna nedjelja

Zagreb se probudio s temperaturama od oko 10 stupnjeva u minusu, a ta će se temperatura tijekom dana popeti na sedam u plusu. Istok zemlje probudio se s minusom manjim za svega nekoliko stupnjeva. Najniža dnevna temperatura u Slavoniji iznosit će -5 dok će dnevni maksimalac na istoku zemlje porasti do svega pet stupnjeva. Za razliku od centralnog dijela zemlje na kojem je moguća kiša na istoku će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Na području Gospića, Gračaca ali i Plitvičkih jezera očekuju se ponešto deblji minusi, između -11 i nule, a sasvim će sigurno padati snijeg. Na sjeveru zemlje minimalne temperature ići će ispod -10 dok će se one dnevne kretati ne više od 5 stupnjeva Celzijevih.

Zapadni dio zemlje od jutra će pratiti temperature koje se neće spuštati ispod ništice. Tako će dnevni minimalac biti oko jedan stupanj dok se maksimalne temperature za ovaj kraj očekuju između 11 i 15 stupnjeva Celzijevih. Na čitavom području Istre moguća je kiša. Temperature na jugu Dalmacije neće se spuštati ispod nule, no i na ovom se području očekuje kiša. Temperature će se kretati od nule do 10 stupnjeva Celzijevih.

Promjena u ponedjeljak

U ponedjeljak nas očekuje nova promjena vremena. Nakon nekoliko tmurnih i kišnih dana okrenut će na jugo što će rezultirati porastom temperatura netipičnim za ovo doba godine. Temperature će ići do 15 stupnjeva Celzijevih. U unutrašnjosti i na zapadu zemlje, posebice na riječkom području i čitavoj Istri, moguća je kiša, dok će na istoku zemlje te na južnim dijelovima doći do razvedravanja.

U Slavoniji će već u ponedjeljak temperaturni maksimalac dosegnuti 15 stupnjeva Celzijevih. Temperature će rasti i u unutrašnjosti zemlje gdje se također očekuje oko 15 stupnjeva Celzijevih. U zapadnim će se predjelima još zadržati teški i kišni oblaci no i tamo će temperature biti u porastu. Tako se u Rijeci očekuje oko 13, Rovinju 16, a u Poreču 15 stupnjeva Celzijevih. Na jugu zemlje očekuje se nestabilno vrijeme uz moguću kišu, a dnevne temperature će se kretati od 13 stupnjeva koliko bi mogao biti dnevni maksimalac u Splitu i Makarskoj do 15 stupnjeva Celzijevih koliko se očekuje u Zadru. Na krajnjem jugu moguća je kiša uz dnevni maksimalac od 14 stupnjeva Celzijevih. Na sjeveru zemlje u ponedjeljak će se dogoditi najveća promjena vremena. Na tom će području temperature porasti i za 15 stupnjeva Celzijevih, odnosno maksimalne temperature ići će do 13.

Još toplije u utorak

U unutrašnjosti zemlje u utorak će prestati padati kiša, a temperature će još blago porasti. U Zagrebu se očekuje od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih. Na području Čakovca i Varaždina dnevne temperature kretat će se od 9 do 15 stupnjeva Celzijevih. Koprivnica i Križevci mjerit će oko 16 stupnjeva Celzijevih.

Na istoku zemlje također toplije. Tako se u Vukovaru, Osijeku i Našicama očekuje 16 stupnjeva Celzijevih. Nad zapadnim dijelom zemlje mogući su još uvijek oblaci koji će donijeti kišu, a dnevni maksimalac ide do 14 na području Rijeke i Poreča te 15 oko Rovinja. Na području srednje Dalmacije prestat će padati kiša, a dnevni maksimalac doseći će 16 stupnjeva Celzijevih. Prema krajnjem jugu slično vrijeme uz moguća kišna razdoblja.

Do kraja tjedna

Južina koja će već od ponedjeljka donijeti toplije vrijeme u srijedu će donijeti kišu i to na području čitave zemlje. Nakon srijede očekuje nas postepeni pad temperatura koje će se do kraja tjedna spustiti na one koje će obilježiti današnji dan.