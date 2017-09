NEĆEMO DUGO UŽIVATI U RUJANSKOM SUNCU: Slijedi novo osvježenje uz obilnu kišu, pljuskove i grmljavinu

Nakon obilnih kiša, koje su u nekim dijelovima Hrvatske izazvale katastrofalne poplave, danas nas očekuje većinom suho i sunčano vrijeme, ponegdje s umjerenom naoblakom, a ujutro na kopnu mjestimice s maglom. Oblačnije, rijetko uz slabu kišu, uglavnom u prvome dijelu dana možemo očekivati još samo u Slavoniji i Lici, a novo se naoblačenje uz mjestimičnu kišu očekuje navečer i u noći na dijelu sjevernog Jadrana, javlja DHMZ .

Vjetar većinom slab, poslijepodne ponegdje umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena, podno Velebita mjestimice i jaka bura, te sjeverozapadni vjetar, potom od sredine dana zapadni i jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 20 do 25 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu malo kiše još može pasti ujutro, a zatim će se i u tim predjelima razvedravati i ostatak će dana proći uz barem djelomice sunčano vrijeme. Nakon mjestimice umjerenog sjeverozapadnog vjetra u jutarnjim satima, poslijepodne će zapuhati južni i jugozapadni. Jutro će biti malo svježije od prošlih dana, uz temperaturu od 10 do 14 °C, a danju toplije – najviša temperatura bit će između 21 i 23 °C.

U središnjoj Hrvatskoj jutro često maglovito i svježe, uz temperaturu između 8 i 12 °C. Zatim djelomice sunčano, poslijepodne uz ponegdje umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura bit će između 21 i 24 °C.



U Gorskom kotaru i Lici ujutro mjestimice magla i niska naoblaka, zatim pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu od jutra uz obilje sunca, pri čemu će umjerena i jaka bura brzo oslabjeti, a poslijepodne će ponegdje puhati do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura u gorju i Istri od 7 do 10, na moru između 13 i 17 °C. Najviša dnevna većinom od 18 do 23 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije ujutro umjerena naoblaka, rijetko moguće i malo kiše, zatim pretežno sunčano. Puhat će umjeren do umjereno jak sjeverozapadnjak i zapadnjak, ujutro uz obalu ponegdje i bura. Bit će ugodno toplo uz najvišu temperaturu od 24 do 26 °C.

Na jugu Hrvatske ujutro promjenljiva naoblaka, mjestimice i malo kiše, zatim djelomice sunčano. Nakon jutarnjeg juga i jugozapadnjaka, prolazno i jakog, zapuhat će sjeverozapadnjak, s kojim će more biti umjereno valovito.

U nastavku tjedna vrijeme će u Dalmaciji biti zamjetno drukčije nego na sjevernom dijelu. Dok će u Dalmaciji prevladavati suho te većinom sunčano uz umjereno, povremeno i jako jugo, na sjevernom će dijelu biti vrlo promjenljivo uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu, lokalno i obilnije, javlja HRT.

U unutrašnjosti će također na zapadnom dijelu biti promjenljivije vrijeme uz povremenu kišu, dok će na istoku prevladavati suho. Četvrtak će biti razmjerno topao, vjetrovit i u znaku južine, a petak opet svježiji. Za vikend ponovna skokovita promjena temperature.