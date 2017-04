NE STIŠAVA SE BURA OKO ZLATNOG RATA: ‘Bez razloga smo diskvalificirani smo iz natječaja, a platili bismo 152 milijuna više od svih ostalih’

Premijer je naredio Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture žurnu provedbu upravnog nadzora nad dodjelom koncesije za Zlatni rat, koju je Županijska skupština na idućih 15 godina dodijelila tvrtki Sport B, koja je bez prihoda i zaposlenih.

Natječaj će stoga najvjerojatnije biti poništen.

U međuvremenu jedni od odbijenih ponuđača za koncesiju, vlasnici lokalne tvrtke Kamen sreće, tvrde kako bi za koncesiju u 15 godina platili ukupno čak 152 milijuna kuna više od svih ostalih ponuđača, piše Jutarnji list.

Iako su lokalni najglasnije zagovarali općinsku tvrtku Grabov rat, koja je bila koncesionar i u posljednjih 15-ak godina, od sveukupno četiri pristigle ponude najpovoljnija i najsveobuhvatnija bila je ona bolske tvrtke Kamen sreće.



Ali i Grabov rat i Kamen sreće su diskvalificirani jer im ponude navodno nisu bile potpune.

Odgovor diskvalificiranih

U natječaju za koncesiju Zlatnog rata tražila se minimalna fiksna godišnja naknada od 1,8 milijuna kuna i učešće u prometu od najmanje 5 posto. Tvrtka Grabov rat, čiji je vlasnik Općina Bol i koja je do sada imala koncesiju na Zlatnom ratu ponudila je 1,9 milijuna kuna i sedam posto od prometa. Tvrtka Auro, koja je de facto imala potkoncesiju na beach bar na Zlatnom ratu i čiji vlasnik ima niz ugostiteljskih objekta u Bolu, ponudila je 1,85 milijuna i 5,4 posto od prometa, a zasad izabrani koncesionar, tvrtka Sport B, isto je tako ponudio 1,85 milijuna i 5,4 posto od prometa. Tvrtka Kamen sreće iz Bola dala je gotovo dvostruko veću ponudu nego drugi najbolji kandidat – čak 4,01 milijun kuna i 10 posto od prometa.

Drugim riječima, ponuda tvrtke Kamen sreće za cijeli period trajanja koncesije od 15 godina bila je bolja od one izabranog koncesionara tvrtke Sport B za 32,4 milijuna kuna u fiksnom dijelu, a uz to su se obvezali plaćati 4,6 posto više od ukupno ostvarenih prihoda, te bi prema nekim procjenama njihova ponuda bila bolja za čak oko 152 milijuna kuna.

Zagrepčani zaljubljeni u Bol

Iza bolske tvrtke Kamen sreće stoje zagrebački odvjetnici Silvije Čipčić-Bragadin i Juraj Bartolić, a u razvoj svog projekta uključili su i odvjetnika Tomislava Bartolića i Luku Petrovića koji je direktor tvrtke. Glavni arhitekti i dizajneri su Christian Rendulić i Martina Čipčić-Bragadin, a pomagati će im dizajneri Filip Gordon Frank i Maša Vukmanović. Većina njih s obiteljima godinama ljetuje u svojim obiteljskim kućama u Bolu.

Idejni začetnici čitavog posla su zagrebački odvjetnici Juraj Bartolić (35) i Silvije Čipčić-Bragadin (39).

“S obitelji na Bolu ljetujem gotovo od rođenja, moji roditelji 80-ih godina tamo su kupili kuću, na Bolu sam upoznao svoju današnju suprugu, rođenu Zagrepčanku čija je obitelj iz Sumartina na Braču. Njezin djed 50-ih godina radio je prostorni plan Bola i hotel u Bolu te je na osnovu toga u mjestu dobio nekretninu. Punica mi je niz godina bila predstojnica Zavoda za krajobraznu arhitekturu na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je sada redovna profesorica, a i supruga mi je krajobrazni arhitekt i radi za tvrtku koja je u posljednjih nekoliko godina izradila tri studije utjecaja na okoliš za općinu Bol, između ostalog i za novu Luku nautičkog turizma koja se sada radi”, kaže Čipčić-Bragadin.

Ulaganje u Bol

Prošle je godine zajedno s direktorom tvrtke Kamen sreće Lukom Petrovićem u Bolu pokrenuo pionirski tehnološki projekt. U samom centru mjesta postavili su 3D printer koji je tijekom sezone printao igračke. Dio su igračaka prodavali, a dio poklanjali. Nakon završetka prošle sezone, u rujnu, 3D printer ustupili su na korištenje bolskoj osnovnoj školi, gdje će biti do kraja školske godine, odnosno do početka nove sezone.

“Mi ne želimo uzeti novac s Bola i pobjeći, nego napraviti nešto zaista kvalitetno. Glavni je naglasak na proširenju sadržaja i na bitnom podizanju kvalitete cjelokupne ponude. Prema gospodarskoj studiji koju smo izradili, planiramo zaposliti do 200 ljudi u sezoni, od čega minimalno 20-ak ljudi cijele godine, a nadamo se čak i više. Od naše vizije projekta Zlatni rat korist bi imala cijela zajednica, cijeli otok i županija”, tvrdi Čipčić-Bragadin.

Zagrebački odvjetnici Juraj i Tomislav Bartolić isto tako ljetuju u bolu od rođenja jer je njihov djed još 70-ih tamo kupio zemlju i sagradio kuću. Od tada, već više od 40 godina, obitelj Bartolić neprekidno ljetuje na Bolu.

Jedinstveni prirodni fenomen

“Beskrajni razgovori o tome kako bi nešto trebalo izgledati u Bolu doveli su nas do toga da zajedno s Christianom Rendulićem i Martinom Čipćić-Bragadin, Silvijevom suprugom, napravimo viziju koja bi i u estetskom i funkcionalnom smislu, nenametljivo, dala toj plaži, mjestu našeg odrastanja, dodatni sjaj ukomponiran u jedinstveni prirodni fenomen kao što je Zlatni rat i njegova ‘šumica’, a da plaža dobije kvalitetu na razini pet zvjezdica i još posebniji brend nego što je do sada bio. Po našem mišljenju plaža s pet zvjezdica predstavlja vrh turističke, sportske, ugostiteljske, well being ponude koja obuhvaća vrhunsku uslugu, educirane i motivirane djelatnike, koji nude vrhunske proizvode i promiču Bol, Brač i Hrvatsku općenito te time stvaraju poseban brend plaže Zlatni rat kao mjesta jedinstvene prirode i zaštićenog okoliša u koji je ukomponirana birana ponuda svega što jedna vrhunska destinacija u svjetskim razmjerima mora sadržavati. U svijetu postoji niz takvih plaža, kao, primjerice, Nikki beach sa svojim podružnicma po cijelom svijetu, pa i u Cannesu, a postoje i još bolje”, objašnjava Tomislav Bartolić.

“Misleći da možemo bolje i da Zlatni rat, Bol i Boljani generalno zavređuju bolje i više, a da postoji način kako to napraviti, okupili smo tim profesionalaca s velikim domaćim i internacionalnim know howom i, vjerujući u hrvatski sustav javnog natjecanja, dali smo svoju viziju plaže i ponudu. Danas znamo da smo dali potpunu i najbolju ponudu te da nema valjanog razloga zbog kojega nismo izabrani, ali bili bismo sretni kada bi i neki drugi koncesionar preuzeo koncept koji smo razradili u svrhu bitnog podizanja usluge u odnosu na postojeće stanje”, kaže Tomislav Bartolić, koji ponavlja da njegova obitelj i poslovni suradnici Bol smatraju drugim domom i najljepšim mjestom na svijetu.

“Moji baka i djed ljetovali su u TEŽ-evu odmaralištu, tako da je i moja mama u Bolu bila svakog ljeta još od najranijeg djetinjstva. Ja sam, pak, u Bol prvi put došao kao 15-godišnjak i odmah sam se zaljubio u mjesto u kojem ljetuju i mnogi moji prijatelji, pa je tako i moja obitelj 2001. u Bolu kupila apartman”, objašnjava direktor tvrtke Kamen sreće Luka Petrović (33).

TKO STOJI IZA TVRTKE SPORT B? Koncesiju za Zlatni rat dobio vlasnik popularnog ZG kluba, čovjek blizak velikom gazdi hrvatskog rukometa

“Bol je određen kao elitna, obiteljska i sportska destinacija. U Bolu se održava WTA turnir, svjetsko prvenstvo u windsurfingu i niz drugih važnih sportskih i sličnih evenata. Mislimo da možemo od Zlatnog rata napraviti elitnu i modernu plažu sa suvremenim tehnološkim rješenjima te odličnom ugostiteljskom ponudom. Želimo da u dijelu plaže postoje sadržaji za roditelje s djecom, da dio plaže bude za sportove na vodi i vjetru, a i da mladi imaju svoje mjesto zabave te da se windsurferi vrate na Zlatni rat”, dodaje Petrović.

Zagrebački dizajner Filip Gordon Frank (39), koji se bavi dizajnom interijera, industrijskim dizajnom te proizvodnjom rasvjetnih tijela i namještaja, isto je tako već godinama zaljubljen u Bol. U tvrtki Kamen sreće on je zadužen za izvedbena vizualna rješenja namještaja, a cjelokupni vizualni koncept plaže, sadržaja i infrastrukture izradili su arhitekt Christian Rendulić iz tvrtke Arhikultura, čiji su djed i baka rođeni Boljani, te krajobrazna arhitektica Martina Čipčić-Bragadin.

SLUČAJ ZLATNI RAT: Poništava se sumnjivi natječaj za najljepšu hrvatsku plažu?

Financije

No kako je moguće da su svi zajedno odlučili dati tako visoku ponudu, koja je bila dvostruko viša od prve sljedeće na natječaju?

“Kao prvo, naša vizija nije da se obogatimo, nego da osiguravamo održivi razvoj i pozitivno poslovanje. Naša vizija predstavlja sveobuhvatan projekt, s planom razvoja niza dodatnih sadržaja te racionalnog vođenja poslovanja s većom produktivnošću i profitabilnošću, a to je moguće napraviti jedino s jakim timom koji pokriva različite segmente. Tim financijskih, turističkih, ugostiteljskih i marketinških eksperata izradio je studiju isplativosti projekta i na bazi toga smo dali ponudu kojom smo mi kao vlasnici zadovoljni”, kaže Tomislav Bartolić.

“Valja znati da se prihodi od naknada za koncesiju dijele na tri jednaka dijela između države, Županije i Općine Bol, što znači da ćemo Općini isplatiti dvostruko više novca nego što bi joj isplatila njezina komunalna tvrtka i dosadašnji koncesionar Grabov rat, a ona pritom nema trošak poslovanja te svoje tvrtke. Jednako tako, Županija i država imali bi duplo veće prihode. To više što od isteka koncesija prošle godine RH i Županija ne ostvaruju nikakve prihode od koncesije pa će svako daljnje izvanproceduralno produljenje postupka posljedično činiti štetu državnom, županijskom i općinskom proračunu.”

OSNOVANO I POVJERENSTVO: Vlada ispituje je li županija je li sve po zakonu kod koncesije za Zlatni rat

Ne smatraju se strancima

Iako su se Boljani glasno pobunili protiv ‘stranaca’ koji im žele oduzeti plažu, iz tvrtke Kamen sreće govore da se to sasvim sigurno ne odnosi na njih.

“Od Boljana koje mi poznajemo, a poznajemo ih mnogo, dobili smo samo riječi podrške. Mi se smatramo dijelom Bola, tamo su naši korijeni, a Boljani su naši sugrađani i nadamo se ipak i da će u budućnosti biti naši suradnici na ovom projektu. Ne zanima nas neko drugo mjesto, nego samo i jedino Bol. Mi smo dali izričitu izjavu iza koje stojimo da garantiramo posao svim Boljanima koji su radili za dosadašnjeg koncesionara”, objašnjava Silvije Čipčić-Bragadin.

U vezi imena firme, Čipčić-Bragadin kaže kako je kamen sreće “poseban kamenčić izrazito bijele boje sa strukturama pužnice tj. okruglog labirinta po površini koji nastaje valjanjem žala, kamenčića na Zlatnom ratu. Legenda kaže da će onaj tko nađe kamen sreće u životu zaista imati sreće.”