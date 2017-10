NE SPREMAJTE JOŠ LAGANIJU ODJEĆU, VAKULA PROGNOZIRAO: Stiže topla i sunčana jesen, temperature skaču do 25 stupnjeva

Meteorolog Zoran Vakula najavio je u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi nove boje jeseni koje ćemo u ovom tjednu doživljavati i u prirodi.

Jesen je kalendarski odavno počela i već je u prvim danima to doba pokazalo zube. Mjerile su se temperature blizu nule pa su mnogi razočarano zaključili kako je prava, sunčana, topla i ugodna jesen preskočena te da je odmah nastupila zima. No Vakula ipak donosi dobre vijesti – iako će dani biti sve kraći, sunčanog će vremena u većini Hrvatske biti sve više. I temperatura zraka bit će u porastu, a ponegdje će ona rasti i do 25 stupnjeva Celzijevih, prognozira meteorolog Vakula. Ipak, ne spremajte topliju odjeću jer, iako jutra neće biti svježa kao proteklih dana, i dalje će biti svježa.

Početak tjedna nešto nestabilniji

Utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjiv uz sunčana razdoblja i povremeno dosta oblaka iz kojih će ponegdje pasti malo kiše. Jutra maglovita s najnižom temperaturom od 6 stupnjeva, dok će danju porasti na 16 ili 17 stupnjeva.

Relativno će svježe biti i u središnjoj Hrvatskoj, a bit će i dosta oblačno te se ujutro mogu očekivati padaline.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će još oblačnije uz obilniju kišu, no ne previše obilnu, prognozira Vakula. Ponegdje može pasti više od 10 litara kiše po četvornome metru, a samo uz poneki pljusak, koji može pratiti grmljavina i malo više. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na moru samo mjestimice do umjereno jugo, uz koje će more biti većinom malo valovito. Temperatura zraka ujutro od 3 do 8 °C, uz more 11 do 15 °C, a poslijepodne u unutrašnjosti Istre i na sjevernom Jadranu od 17 do 21 °C, u gorju 13 do 16 °C.

Srednji Jadran i unutrašnjost Dalmacije bit će malo toplije i sunčanije, no neće posvuda biti suho, posebno u sjevernoj Dalmaciji. Uz slabo do najviše umjereno jugo i južni vjetar, u noći i ujutro buru i levant, more će biti uglavnom malo valovito, temperature od 19 do 22 °C.

Jug Hrvatske također će doživjeti oborine, no one neće biti dugotrajne niti pobilne. Uz barem djelomice sunčano vrijeme i većinom slabu buru i istočnjak ujutro, te jugo tijekom dana, najniža temperatura zraka bit će od 11 do 14 °C, a najviša od 21 do 23 °C.

Kraj tjedna donosi vrlo ugodne temperature

Nastavak tjedna bit će sve stabilniji. Na kopnu će ujutro biti magle, no zamijenit će je sve više sunčanog vremena uz koje će temperatura zraka biti u porastu pa će jutarnje vrijednosti biti ok 10 stupnjeva, dok će poslijepodne temperatura narasti i do 20-ak stupnjeva Celzijevih.

Na Jadranu u nastavku tjedna često i oko 25 °C, osobito na sunčanijem srednjem i južnom dijelu, dok će na sjevernom biti malo svježije, još i u srijedu i četvrtak uz dosta oblaka, ponegdje i malo kiše, posebice na širem riječkome području’, prognozira Vakula za HRT.