‘NE DIRAŠ ME, SREDIŠ MI NEKI IZVOR PRIHODA’: Petrov se žestoko obrušio na Hanžekovića

Predsjednik Sabora i šef Mosta žestoko se obrušio na Marijana Hanžekovića i Jutarnji list te im poručio kako neće s njima njegovati odnos u kojem oni ne diraju Most i zauzvrat dobivaju određeni izvor državnih prihoda. Pritom je ukazao da neće odustati od toga da HRT ovrhe provodi sam bez obzira na sve negativne naslovnice kojima Jutarnji Most ‘mobmardira’ već mjesecima.

“20 milijuna razloga za ‘ljubav'” naslov je najnovijeg osvrta Mosta, odnosno Bože Petrova na djelovanje zagrebačkog odvjetnika i vlasnika Jutarnjeg lista Marijana Hanžekovića. U svom osvrtu Petrov ističe kako Most neće odustati od traženja da HRT zaposli pravnike zbog utjerivanja dugova i sam provodi ovrhe umjesto da na njima zarađuje Hanžekovićev ured “ma što god Jutarnji list i ostali Hanžekovićevi mediji pokušali napisati i kako god nas pokušali ocrniti.”

Pritom Petrov naglašava kako su sva prozivanja Jutarnjeg untrag nekoliko mjeseci motivirana ukidanjem “državne slavine Hanžekovićevom carstvu”. “Godinama se polirao imidž političarima preko određenih medija i to na način: ne diraš me, ne diram te. Ili još bolje: ne diraš me, središ mi neki izvor prihoda, a ja ću se potruditi da izgledaš lijepo i djeluješ pametno. Sve što bismo mi trebali jest zaboraviti na ovih 20 milijuna kuna koje se uzimaju običnim ljudima.



Mi smo odlučili ne zažmiriti, nismo mogli žmiriti. I onda smo dobili naslovnice, kakve vjerujem nisu dobili niti najgori kriminalci koji su prema neovisnim zapadnim izvorima iz Hrvatske isisali desetine milijardi eura!”, piše Petrov navodeći kako je Most Jutarnjem kriv za “sve što se u Lijepoj našoj loše dogodilo u prethodnih 25 godina”.

‘Naprosto smo drugačiji. Vi nas nikada nećete razumijeti’

“Od vremena Ilira, Jutarnjem listu Most je kriv za sve. Toliki apsurd su ti naslovi i članci, poput ovog današnjeg (“Kaos u utvrdi Mosta”), da će Most uskoro biti kriv za klepet krila leptira u Teksasu, rat u Siriji, promjenu klime na Antarktici te svakako, globalno povećanje razine mora. Moramo pitati gdje je kaos? Je li kaos možda u Jutarnjem listu i Hanžekovićevom odvjetničkom uredu zato što Most ne popušta? Je li počela nervoza?”, piše Petrov i dodaje dva tri linka – jedan s tekstom naslovnice Jutarnjeg oko zapošljavanja u Saboru, jedan na kojem je demanti Sabora i jedan na kojem se vidi kako je i gdje objavljen.

I za kraj Petrov zaključuje: “Nemojte se ljutiti gospodine Hanžekoviću, mi nemamo ništa osobno protiv vas. Naprosto, drugačiji smo. Vi nas nikada nećete moći razumjeti. Za nas je ovo borba za građane. Važniji nam je osjećaj barem jedne osobe kojoj će biti lakše kada vidi uplatnicu za ovrhu. Na njoj će nedostajati svote od 300 do 600 kuna, većina kojih je išla Vašem odvjetničkom društvu. Ta osoba nikada ne treba znati da smo joj mi pomogli. Mi smo sretni s time što je njoj biti lakše. Sretniji 20 milijuna puta od svih vaših pozitivnih ili negativnih naslovnica. Nema kompromisa gospodine Hanžekoviću i što god i kako god pokušavali, mi nećemo odustati.”