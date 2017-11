‘NE DAM OSTAVKU I DA ME PAPA MOLI!’: Za razliku od ostatka Europe, hrvatski ministri ne padaju ni kad su suočeni s ozbiljnim optužbama

Na mukama je britanska premijerka Theresa May jer je u tjedan dana dvaput morala rekonstruirati vladu koju je u tom vremenu napustilo dvoje ministara podnijevši ostavke.

Najprije je prošloga tjedna ministar obrane Michael Fallon podnio ostavku zbog skandala oko spolnog uznemiravanja. Fallona je, naime, sustigla afera stara petnaest godina kada je po nozi dirao BBC-jevu voditeljicu.

MAY PRISILJENA NA DRUGU REKONSTRUKCIJU VLADE: Još jedna ministrica dala ostavku zbog skandala

Kod nas ministri ne padaju ni kad su zreli k’o kruške

“Prihvaćam da u prošlosti nisam ispunjavao standarde koje se traže od pripadnika oružanih snaga. Razmislio sam o svom položaju i dajem ostavku na dužnost ministra obrane”, kazao je Fallon, a njegovo je obrazloženje premijerka May nazvala “karakterističnom ozbiljnošću”.



U srijedu je, pak, i dosadašnja ministrica za međunarodni razvoj Priti Patel podnijela ostavku kada se doznalo da je imala tajne sastanke s izraelskim dužnosnicima. Ostavku je objasnila kazavši da je njezin postupak “bio ispod standarda koje zahtijeva njezina dužnost”.

Ovakvi visoki demokratski i moralni standardi kod nas su gotovo nezamislivi jer ovdašnji se političari najčešće i rukama i nogama bore da zadrže dužnosničke položaje čak i kada su suočeni s nesumnjivim dokazima za milijunske afere. Kod nas je, doduše, teško naći ministra čija ostavka nije bila zatražena bar jednom. U većini slučajeva, ostavke su i bile tražene u nadmetanju i zbog političkog folklora, no bilo je i niz situacija kada su ministri bili k’o kruške zreli za pad, pa nisu pali. Ili ne odmah. Ovo je nekoliko najpoznatijih primjera kada su domaći ministri odbijali ostavke ili ih davali tek naknadno, pod pritiskom više stranačke sile.

I ŠKOTSKI MINISTAR DAO OSTAVKU: ‘Mislio sam da se ponašam prijateljski, no moje ponašanje moglo je biti neugodno’

MIJO CRNOJA: MINISTAR S NAJKRAĆIM STAŽOM

Početkom 2016. godine u netom ustoličenoj vladi premijera Tihomira Oreškovića odvijala se prava drama. Nakon što su mediji otkrili da je tek imenovani ministar branitelja Mijo Crnoja lažno prijavio adresu stanovanja na kojoj je umjesto obiteljske kuće stajala obična drvena baraka, da je izbjegao plaćanje poreza te u više navrata bio prijavljivan za fizičko nasilje, nametnulo se pitanje njegove ostavke i opstanka tek formirane Vlade.

Dva dana trajalo je natezanje dok Crnoja nije popustio i kazao ono poznato – da ne želi biti uteg Vladi – te podnio ostavku. Ostao je upamćen kao ministar s najkraćim stažom. Na dužnosti je proveo tek šest dana.

CRNOJA UHVAĆEN U LAŽI: “RH me zbrinula, sa zemljištem i kreditom mogu raditi što hoću!”

DRAGAN PRIMORAC: SAMOME SEBI VIKAO “OSTAVKA!”

Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i sporta u vrijeme mandata premijera Ive Sanadera koji je iz Vlade otišao skupa s njim, s njim, u proljeće 2009. godine bio je suočen s velikim prosvjedima studenata u Zagrebu koji su tražili njegovu ostavku zbog odbijanja zahtjeva za besplatnim školovanjem. Primorac tada nije dao ostavku, no ostao je upamćen po jednoj od najbizarnijih epizoda u domaćoj političkoj sapunici.

Nakon gostovanja na zagrebačkom Radiju 101, Primorca je na izlazu dočekala skupina studenata. Dok je razgovarao s njima, oni su mu počeli vikati “Ostavka! Ostavka!”. Na to se i on, smišljeno ili zbunjeno, pridružio prosvjednicima protiv samoga sebe te skupa s njima samome sebi počeo skandirati “Ostavka! Ostavka!” Kasnije je tvrdio da je “reagirao spontano”.

SUSRETI U WASHINGTONU: Profesor Dragan Primorac na inauguraciji Donalda Trumpa

BOŽIDAR KALMETA: TEATRALNO NUĐENE I ODBIJANE OSTAVKE

Bivši ministar prometa iz vremena premijerskih mandata Ive Sanadera i Jadranke Kosor te moćni HDZ-ovac iz Zadra kojemu se danas sudi za afere u cestogradnji i izvlačenje novca iz javnih poduzeća, Božidar Kalmeta, vjerojatno je rekorder po broju ponuđenih ostavki koje su, dakako, bile odbijene. Resor mu je bio zagušen korupcijskim aferama i prometnim incidentima. Kada je u izlijetanju nagibnog vlaka iz tračnica u Rudinama kod Splita poginulo šest, a ozlijeđeno 55 osoba, Kalmeta je ponudio ostavku koju je tadašnja premijerka Kosor glatko odbacila.

Ostavku, međutim nije ponudio ni u proljeće 2010. kada je trajekt udario u pristanište u Starom Gradu na Hvaru, a u more se pritom izlilo više od 33 tone dizelskoga goriva. “Nema nikakvog razloga za podnošenje ostavke jer ministarstvo kojem sam na čelu i ja kao ministar funkcionirali smo bez greške”, kazao je tada Kalmeta, a drugom zgodom čak je rekao da se ne osjeća odgovornim jer “nije upravljao trajektom”. Bio je spreman podnijeti ostavku i zbog afera u HAC-u ako to – kako je rekao – od njega zatraži premijerka Kosor koja to nije zatražila, a teško se oteti dojmu da on nije znao da ona to neće učiniti.

POČELO SUĐENJE BOŽIDARU KALMETI: Optužen je za izvlačenje milijuna iz javnih poduzeća, tereti ga jedino pokajnik Sapunar

PREDRAG MATIĆ: “NE DAM OSTAVKU I DA ME PAPA MOLI!”

Čak 555 dana trajao je prosvjed stopsotosnih ratnih vojnih invalida u Savskoj 66 u Zagrebu ispred sjedišta Ministarstva branitelja. Provjednici su što iz stvarnih a što iz politikantskih razloga tvrdoglavo tražili ostavku tadašnjeg SDP-ovog ministra Predraga Matića koju je on jednako tvrdoglavo odbijao dati. Ostat će upamćena njegova maštovita objašnjenja: “Ne dam ostavku ni da me papa Franjo moli!”, “Polomio sam se i pokidao za branitelje, pa ostavku ne dam”, “Ostavku ne dam, izmanipulirani ste!”, “Savjest mi ne da da podnesem ostavku” i tako redom. Na koncu je ostao u ministarskoj fotelji do isteka mandata.

PREUZETO MINISTARSTVO BRANITELJA: Crnoja se izljubio sa šatorašima, Matić poručio “Zbogom, izmanipulirani ste”

PAVO BARIŠIĆ: I KAD JE SMIJENJEN TVRDIO DA NIJE SMIJENJEN

Iako suočen s ozbiljnim optužbama i dokazima o plagiranju i autoplagiranju svojih znanstvenh radova, prvi ministar obrazovanja u vladi Andreja Plenkovića, Pavo Barišić uporno se branio od tih optužbi i odbijao svaku pomisao na ostavku. “Naravno da nemam nikakvog razloga za podnijeti ostavku”, govorio je. Usput je tvrdio da je riječ o “političkom udaru” i da se protiv njega “vodi montirani politički proces”. U veljači je uspio preživjeti i izglasavanje nepovjerenja u Hrvatskom saboru, no premijer Plenković elegantno ga se rješio u lipnju kada je HDZ sklopio koalicijski pakt s HNS-om toj stranci dodijelio resor obrazovanja. No, čak i tada, Barišić je tvrdio: “Plenković me se nije odrekao, ja nisam smijenjen”.

SMIJENJENI MINISTAR BARIŠIĆ TVRDI: ‘Premijer Plenković nije me se odrekao, ja nisam smijenjen’

ZDRAVKO MARIĆ: NIJE NIŠTA ZNAO I NE RAZMIŠLJA O OSTAVCI

Zbog aktualnog ministra financija Zdravka Marića vlada Andreja Plenkovića već nekoliko puta se opasno ljuljala. Kada je buknula afera Agrokor Marić je, kao bivši menadžer u tom koncernu, bio suočen s prozivkama i optužbama da je znao za tamošnje stvarno stanje, a prikrivao ga. Sve pozive na ostavku odbijao je govoreći da se ne osjeća odgovornim, a s obzirom na to koliko puta mu je postavljeno isto pitanje, vjerojatno je domaći političar koji je najviše puta javno izgovorio rečenicu da “ne razmišlja o ostavci”. Proljetos je u Saboru propalo izglasavanje nepovjerenja mu, i to na najdramatičniji način: neriješenim rezultatom 75:75. Taj izjednačujući i ujedno spasonosni glas Mariću donio je dotadašnji SDP-ov zastupnik Tomislav Saucha priklonivši se vladajućoj većini.

MINISTAR MARIĆ O AGROKORU: ‘Ne planiram dati ostavku, ja sam potpuno čist, to su gnjusne optužbe’