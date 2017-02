‘NE BJEŽIM OD SVOJE PROŠLOSTI’: Oglasio se HDZ-ov kandidat za župana koji je 1999. udario policajca

Predsjednik osječko-baranjskog HDZ-a i kandidat te stranke za osječko-baranjskog župana na predstojećim izborima, Ivan Anušić, u listopadu 2005. godine osuđen je na osam mjeseci zatvora, a uvjetno na dvije godine, zbog sudjelovanja u tučnjavi u kojoj je udario policajca.

Sve se, kako je objavio Jutarnji list, zbilo na kirbaju u Antunovcu, 13. lipnja 1999. godine, kada su nešto prije ponoći policajci u civilu došli napraviti reda u ugostiteljskom objektu gdje su, kako stoji u ondašnjoj presudi, “uočili da je na prostoru ispred šanka došlo do razbijanja stakla, vike i galame”.

“Tko ste vi iz Tenja da pravite red u Antunovcu?”

Nadalje, u tekstu presude opisan je daljnji tijek situacije te noći u lokalu. Policajci su se pokazujući policijske značke legitmirali nazočnima, među kojima je bio i Anušić, te svima rekli da se raziđu. Na to im se, kako stoji u presudi, obratio tada 25-godišnji Anušić rekavši im: “Što ćete vi tu praviti red, milicija iz Tenja. Tko ste vi iz Tenja da pravite red u Antunovcu” te stisnutom šakom udario jednog od trojice policajaca u glavu. Potom su i ostali okrivljenici napali trojicu policajaca “udarajući ih rukama, nogama i podesnim predmetima po svim dijelovima tijela”.

Anušić je tada, u iskazu pred sudom, kazao kako je bio na drugom kraju šanka.



“Ja sam bio na drugom kraju šanka i vidio sam da je toj dvojici prišao moj brat kako bi ih umirio, a pri tome nije bilo nikakvog natezanja ni dodira. No, tada su iznenada toj grupi prišla dva mladića i nastalo je naguravanje i svi su se grupirali oko ovih, pa sam priskočio i ja. Bilo je psovanja, vike, galame, a zatim je počeo opći metež i tuča u kojoj je sudjelovalo 10-15 ljudi. Za trojicu mladića u civilu nije se znalo da su policajci sve do kraja tuče”‘, izjavio je Anušić na sudu.

“Kočnice su mi tada bile popustljivije”

Nakon što je Jutarnji list ‘iskopao’ ovu priču o njjemu, Anušić se oglasio na Facebooku napisavši kako ne bježi od svoje prošlotsi niti opravdava svoj ondašnji postupak.

“Ja bi se prije svega zahvalio Jutarnjem listu na naslovnici i na podsjećanju na trenutak mladosti i ludosti koji se dogodio prije 18 godina kad sam imao 25 godina. Ne opravdavam ovaj svoj postupak, no činjenica je da su mi u to poratno vrijeme kočnice bile daleko popustljivije nego su danas. Tek u trećem pokušaju suđenja sam uvjetno osuđen, no rehabilitiran sam što znači da je moj slučaj izbrisan iz evidencije suda prema važećim zakonima i uobičajenoj sudskoj praksi u čitavom svijetu. Za razliku od mojih političkih protivnika u Osječko-baranjskoj županiji, koji još čekaju ponovljena suđenja, na primjer za izvlačenje novca iz županijskog proračuna. (…) Ne bježim od ničega iz svoje prošlosti pa tako ni ovaj slučaj nisam nikada skrivao. Jesam, potukao sam se tada. To znaju mještani moje Općine (Antunovac, nap.a.) koji su me tri puta za redom izabrali da im kao načelnik vodim Općinu”, napisao je Anušić u svojoj objavi na Facebooku.