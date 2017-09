NATJEČAJ OTVOREN JOŠ BAREM DVA TJEDNA: Štromar otkrio za koliko stambenih kredita je država osigurala novac

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar rekao je kako je dosad njegovo ministarstvo zaprimilo 1477 zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita za mlađe od 45 godina, a da su osigurana sredstva za najmanje 1900 kredita.

“Prema anuitetima prema kojima građani dobivaju kredite od banaka prosjek je negdje 3100 kuna i mi imamo osigurana sredstva za najmanje 1900 kredita”, rekao je Štromar za HRT, predstavljajući rad u prvih sto dana otkako je na čelu tog ministarstva.

Dosad zaprimljeno 1477 zahtjeva

Pozvao je građane koji imaju neke administrativne probleme da nadopune prijave jer je u zakonu predviđeno da se nepotpuna prijava ne odbija nego da se traži upotpunjavanje dokumentacije. Nadležnim ustanovama dane su, kazao je, požurnice za izdavanje potrebne dokumentacije kako bi se ti krediti mogli odobriti na vrijeme.



Štromar je kazao i da se ta kreditna linija neće zatvarati sve dok se ne prikupi više od 2100 zahtjeva, a što prema njegovim riječima znači da će taj natječaj biti otvoren još najmanje dva tjedna.

Smatra da je 1477 dosad zaprimljenih zahtjeva izuzetno mnogo. Svi su mislili kako će već prvog dana moći dobiti sve potrebne dokumente od banaka i prodavatelja, no to nije jednostavno. Svaki dan dolazi 50-ak do 70-ak zatjeva. Od strane APN-a već je odobreno 130 kredita, kazao je.

Na pitanje kada ljudi mogu očekivati da će sve biti gotovo, odnosno kada će se znati cijela lista odobrenih kredita, kazao je kako očekuje da će se u roku od sljedeća dva do dva i pol tjedna donijeti rješenja za sve tražene kredite.

Vezano uz energetsku obnovu javnih zgrada za što je na raspolaganju 2,3 milijarde kuna subvencija, Štromar je istaknuo da će to generirati ukupno oko pet milijardi kuna investicija u sljedeće tri do četiri godine u građevinskom sektoru.

Za energetsku učinkovitost 220 milijuna kuna od EU-a

“To nisu velike investicije po svakom pojedinom projektu i ima izuzetno mnogo prostora za srednje i male građevinske tvrtke. Trenutačno je mnogo natječaja vani, ugovoraju se. Pilot-projekti su završeni uglavnom u odgojno-obrazovnim zgradama, a sada se priprema natječaj vrijedan 380 milijuna kuna i za ostale javne zgrade, poput primjerice zdravstvenih, socijalnih, upravnih, odnosno svega onoga što općinama gradovima, županijama ili državi treba da se obnove zgrade i da se troši manje energije”, rekao je ministar.

Dodao je i kako se pregovara s Europskom komisijom oko toga da se i fizičkim osobama dodijeli novac za energetsku učinkovitost njihovih kuća, što je već bilo aktualno, ali sredstvima iz državnog proračuna.

“Sada bismo htjeli za tu namjenu iz fondova EU-a povući 220 milijuna kuna i nadam se da bi ta mjera išla već na proljeće sljedeće godine”, rekao je Štromar.