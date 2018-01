HOĆE LI SDP-ovci SMIJENITI BERNARDIĆA? ‘Da, moguće je da se izvještajna konvencija pretvori u izbornu’

Komentirajući medijske spekulacije da su Bernardićevi najbliži suradnici Zlatko Komadina i Rajko Ostojić digli ruke od njega i traže njegova nasljednika, Glavašević je ustvrdio kako on ‘ne igra dvorske igre i o tome saznaje samo čitajući novine’.

Tenzije u najvećoj oporbenoj stranci SDP-u, potaknute niskim rejtingom u javnosti i neobičnom kampanjom čelnika Davora Bernardića u obranu slobode govora i satire, u četvrtak su u Saboru komentirali neki istaknuti članovi, pri čemu je predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk rekao kako je teoretski moguće da se izvještajna konvencija stranke, koje se očekuje sredinom veljače, pretvori u izbornu konvenciju.

Bauk: Hrabar sam ali ne toliko da bih predviđao

“Po ovom što možemo vidjeti u medijima bilo bi vrlo hrabro reći da se to neće dogoditi. Ja jesam hrabar, ali da bih bio toliko hrabar i to predvidio, ne bih. Dakle, teoretski je moguće da se to dogodi, ali i da se ne dogodi”, kazao je Bauk na upit očekuje li da se konvencija pretvori u izbornu.

“Promjene u SDP-u teoretski su moguće u svakom trenutku na način predviđen Statutom. Mi smo demokratska stranka i promjene su moguće, a hoće li se dogoditi, to je stvar predviđanja”, dodao je. Na pitanje je li Bernardić na čelu SDP-a napravio više štete ili koristi Bauk je neodređeno odgovorio kako je on “legalan predsjednik i radi svoj posao, a rezultati tog rada mogu se vidjeti na rejtingu u anketama ili na izborima. Kada govorimo o rejtingu stranke, u ovom je trenutku nešto niži nego kada je Bernardić izabran, a što se tiče izbora, nije ih bilo pa ne možemo komentirati”.

I član Predsjedništva Bojan Glavašević ocjenjuje da postoji mogućnost traženja opoziva Bernardića “ako delegati na konvenciji budu nezadovoljni i žele otvoriti tu temu”. Hoće li se to i dogoditi, nije htio spekulirati.

Glavašević: Ne igram dvorske igre

“Činjenica je da nezadovoljstvo u stranci postoji, ali to nije novost, to znamo već neko vrijeme, o tome su mnogi članovi govorili. No, ne mogu nagađati što će biti na konvenciji”, rekao je Glavašević. Komentirajući medijske spekulacije da su Bernardićevi najbliži suradnici Zlatko Komadina i Rajko Ostojić digli ruke od njega i traže njegova nasljednika, Glavašević je ustvrdio kako on “ne igra dvorske igre i o tome saznaje samo čitajući novine”.

“Nije posebna tajna da sam, zajedno s još nekoliko kolegica i kolega, unutarstranačka oporba predsjedniku, ali to ne znači da nisam konstruktivan, da nisam voljan prihvatiti njegove ideje i raditi na njima”, rekao je napomenuvši da je nakon nedavnog team-buidlinga preuzeo vođenje radne grupe za kulturu i medije. Na pitanje je li dobro da se predsjednika smjenjuje ili bi bilo bolje da sam osjeti kada treba otići, Glavašević je uzvratio da bi “svatko tko djeluje u politici trebao imati razvijen osjećaj osobne odgovornosti i osobne procjene situacije”.

Glasovac: Ne radim za Bernardića ni SDP nego za ljude

Zastupnica Sabina Glasovac istaknula je da Bernardić ima njenu podršku u smislu da će uvijek pomoći u radu i pokušati da stranka što bolje prođe kod birača, da stavovi, politike, principi i rješenja koje nude budu kvalitetni i jasni.

“Ne radim za Bernardića, kao nijedan od saborskih zastupnika, ne radimo čak ni za SDP nego za ljude jer smo izabrani saborski zastupnici. Ja za Davora nisam glasala, ali to je u ovom trenutku nevažno jer plaću primam da radim za građane. Želim SDP kojemu će ljudi vjerovati, jer će u nama vidjeti izlaz i branu nekim pojavama u društvu u kakvom ne želimo živjeti”, kaže Glasovac.

Učinit će sve što može kako bi SDP izašao iz krize, međutim, nije sigurna da stranka može svoje probleme i vraćanje povjerenja građana riješiti samo promjenom čelnog čovjeka, jer misli da je problem dublji. “Moramo se suočiti sami sa sobom i detektirati, ako je taj problem Davor Bernardić, ja bih bila jako sretna, ali mislim da nije i probleme moramo rješavati puno temeljitije”, zaključila je Glasovac.