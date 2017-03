NASTAVLJA SE BLOKADA NA HRVATSKIM STUDIJIMA: ‘Zahtjevi nisu ispunjeni, ovo bi moglo dugo potrajati’

Hrvatski studiji su deveti dan pod blokadom nastave, a istodobno traju pregovori Sindikata znanosti i visokog obrazovanja sa Sveučilištem u Zagrebu nakon što je podružnica toga sindikata na Hrvatskim studijima donijela odluku o štrajku.

Sindikat i Sveučilište pregovore su počeli prekjučer i sljedeći sastanak je zakazan za sutra. O tijeku samih pregovora nema informacije, ali je poznato da su započeli dan nakon što je rektor Sveučilišta Damir Boras potvrdio da će se zauzeti da Senat 11. travnja prihvati odluku Znanstveno-nastavnog vijeća Hrvatskih studija o povratku upisne kvote za filozofiju od 15 studenata. Ona se ističe kao kap koja je prelila čašu i dovela do prosvjeda.

Premda se to smatra značajnim preokretom o položaju studija filozofije na Hrvatskim studijima, studenti su na svom Saboru odgovorili da je to samo jedan od najmanje dva zahtijeva koja su ih dovela do blokade, a poznato je da su i zaposlenici u odluci o štrajku istaknuli više zahtijeva.



Povjerenik sindikata Tomislav Janović nije želio ulaziti u sadržaj i tijek pregovora, samo je potvrdio da se oni sutra nastavljaju i da načelno mogu trajati dugo.

Rektor Damir Boras izjavio je ranije da štrajk nije opravdan jer, po njemu, radna i socijalna prava zaposlenika nisu ugrožena, s čime se na slažu neki zaposlenici Hrvatskih studija.

Blokada nastave traje cijele dane, i studenti uglavnom uspijevaju u svojim ciljevima. Postoje i slučajevi kad profesori zaključaju predavaonicu i održe termin predavanja unatoč buci koju stvaraju prosvjednici.

U okviru blokade održano je više alternativnih predavanja i poduka iz pojedinih kolegija. Podrška studentima stiže od kolega iz Zagreba i drugdje, te od nekih istaknutih profesora poput Ivana Đikića.

Profesorica filozofije sa Sveučilišta Korvin u Budimpešti Márta Ujvári pokrenula je online peticiju potpore Hrvatskim studijima koju je do sada potpisalo 1700 osoba iz različitih dijelova svijeta.