NASTAVAK SUĐENJA GENERALU ĐUKIĆU: Preslušana snimka u kojoj Mladić naređuje miniranje brane Peruća

Ni jedan od petorice pozvanih svjedoka u petak se nije pojavio na suđenju srpskom generalu Borislavu Đukiću za miniranje brane Peruća pa je u sudnici splitskog Županijskog suda preslušana snimka u kojoj “krajinski” general Ratko Mladić izdaje naređenje za rušenje brane.

Na dvominutnoj snimci čuje se kako Mladić svojim podređenima tijekom razgovora izdaje zapovijed za rušenja brane Peruća. Nakon što je snimka odslušana optuženi Đukić je kazao kako je velika vjerojatnost da je glas na snimci Mladićev.

“Vjerojatno je to Mladić, ali ovaj drugi glas nije glas Mile Novakovića. Pa znam kako je on govorio. To nije on. Niti mogu zaključiti tko bi to mogao biti. Danas je moguće da jedna osoba imitira glas druge osobe. I to iz razno raznih razloga”, izjavio je Đukić.

Njegov odvjetnik Željko Ostoja kazao je sudskom vijeću da u spisu ne postoji transkript koji bi odgovarao razgovoru zbog čega obrana osporava autentičnost dokaza.



Tužiteljstvo Đukića tereti da je kao zapovjednik 221. motorizirane brigade 9. kninskog korpusa nakon naredbe zapovjednika korpusa i Srpske vojske krajine generala Ratka Mladića i Mile Novakovića zajedno s majorom Milanom Koricom, zapovjednikom pogranične milicije SAO Krajine, izdao zapovijed o rušenju brane s 30 tona eksploziva. Eksplozija je prouzročila izravnu štetu od 90 milijuna kuna, a na sanaciju je potrošeno dodatnih deset milijuna tadašnjih njemačkih maraka.

Na optuženičkoj klupi u Splitu našao se samo Đukić jer je Mladić u Haagu, Korica je nedostupan, a Novaković je preminuo 2015. godine te je taj dio spisa izdvojen.