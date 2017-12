NASILNI HDZ-ov ŽUPAN NA SUDU SA SUPRUGOM: ‘On želi ukidanje zabrane prilaska, ona je tražila produljenje’

‘Razgovarao sam s oboje, on je tražio da se zabrana ukine, a gospođa je bila izričita da se ona produlji. Odluku ću donijeti do poslijepodne’, rekao je sudac

HDZ-ov požeško-slavonski župan Alojz Tomašević i supruga Mara Tomašević danas su se ponovno našli pred sucem Prekršajnog suda u Požegi.

Tomaševiću, optuženom za obiteljsko nasilje koje navodno traje godinama, jučer je istekla dvomjesečna zabrana prilaska supruzi Mari. Ona traži novu zabranu, iako je ona, kako tvrdi, pro forme jer ju je nemoguće poštovati u zajedničkoj kući u kojoj živi s Tomaševićem i njegovom obitelji.

Sudac Mahaček izjavio je kako je župan tražio ukidanje zabrane prilaska, no njegova supruga izričito je tražila da se ona produlji jer se tako osjeća sigurnije, piše 24 sata.

Što će sudac odlučiti?

‘Razgovarao sam s oboje, on je tražio da se zabrana ukine, a gospođa je bila izričita da se ona produlji. Odluku ću donijeti do poslijepodne’, rekao je sudac. Mara Tomašević želi da se zabrana prilaska produlji do pravomoćne presude. ‘Ne znam što će biti odlučeno, ja sam tražila da se mjera produlji do daljnjega, točnije do pravomoćne presude. Sudac je rekao da će na temelju naših zahtjeva donijeti adekvatnu presudu, a ja u ovom trenutku ne znam kakva će ona biti’, rekla je Tomašević.

HDZ-ov župan žalio se na presudu

24sata doznaje kako se Tomašević na prvotnu presudu o zabrani prilaska na pet metara žalio. Predmet je dospio na Viši prekršajni sud, a s njega je stigla potvrda prekršajnog suca općinskog Prekršajnog suda. U međuvremenu je ta zabrana istekla. Tomašević je rekla kako je HDZ-ovac već prekršio zabranu prilaska. Zbog toga ga je i prijavila, a ispostavilo se da je svađa izbila oko daljinskog upravljača za TV.

Tomašević i supruga sreli su se u hodniku Prekršajnog suda, no komunikacija je izostala. Mara je tek izrekla jednu svoju primjedbu. ‘U biti samo sam malo nabacila rekavši mu da će biti sve kako župan kaže, bez obzira na suce i sve’, rekla je Tomašević. Neslužbeno se doznaje kako se iz razgovora sa supružnicima stječe dojam da brak više praktički ne postoji te da bi bilo najbolje da se civilizirano raziđu.