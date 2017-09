NAPUSTIO NAS JE JOŠ JEDAN VELIKAN HRVATSKE GLAZBE: U 91. godini preminuo je Pero Gotovac

U Zagrebu je u četvrtak u 91. godini umro Pero Gotovac, istaknuti hrvatski skladatelj, dirigent i glazbeni producent.

Pero Gotovac rođen je u Zagrebu 12. veljače 1927. Studij teoretsko–folklornog smjera na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završio je 1955., kao tada jedini student koji je za diplomski rad izabrao temu iz etnomuzikologije. Nakon studija se zaposlio u diskografskoj kući Jugoton, gdje je readio 17 godina kao skladatelj i aranžer. Godine 1973. prelazi u Gradsko kazalište Komediju gdje je dirigent do 1996. godine.

“Gotovo svi njegovi pjevani brojevi iz kazališnih predstava, ostali su živjeti samostalno i izvan pozornice. Aktivno sudjelujući na regionalnim festivalima popularne glazbe, posebno je vodio brigu o literarnoj vrijednosti stihova koje sklada, a u svojim radovima često se služio elementima ‘etno’ izvorišta. Godine 1996. odlazi u mirovinu, ali nastavlja djelovati, osobito u Hrvatskom društvu skladatelja u svojstvu opetovanog člana predsjedništva i na funkcijama dopredsjednika i predsjednika (2000. — 2004.), posebno se zalažući za organizaciju nakladničke prakse,” navodi se u biografiji Pere Gotovca na internetskoj stranici toga društva.

Tijekom duge i plodne karijere skladao je filmsku, tv i kazališnu glazbu, autor je uspješnih šansona, dvije kultne serija Naše malo misto i Velo misto popraćene su glazbom Pere Gotovca.



Vijest o smrti objavila je Hrvatska radiotelevizija u četvrtak navečer, a na svome facebook profilu producent i glazbeni urednik Siniša Škarica oprostio se od Pere Gotovca.

“Fascinirao me, nas, sve one koji su ga bolje poznavali, pokretom, vitalnošću, kreativnim nemirom što kao da ga nisu napuštali od one tinejdžerske dobi, kada je, tada znatiželjni sin velikog skladatelja, napisao prve šlagere – objavljene u notnim izdanjima glasovite naklade Albini – na svom, pokazat će se, dugom putovanju kroz čarobni misterij nedokučive glazbe”, napisao je među ostalim Škarica.