NAPETOST SVE VIŠE RASTE U SLOVENIJI: ‘Arbitražna presuda bit će treća prijelomnica u životu naše mlade države’

U Sloveniji sve više raste napetost, a politička i medijska atmosfera uzavrele su uoči objavljivanja odluke arbitražnih sudaca u Haagu, najavljenog za četvrtak, u konačnici procesa tijekom kojega su se intenzivno bavili slovensko-hrvatskim graničnim prijeporom.

Najviši slovenski političari ovih su dana objavu presude nazivali povijesnim i presudnim danom za svoju državu i pomorsku orijentaciju Slovenije, koja očekuje da će arbitražom dobiti kontakt s otvorenim morem.

“Proglašenje arbitražne presude bit će ‘treća prijelomnica’ u životu naše mlade države. Prva je bila kad se Slovenija osamostalila prije 26 godina, druga kad je 2004. godine ušla u EU i NATO. Treća će se prijelomnica dogoditi u četvrtak, kad će biti određena naša ‘konačna granica’ s Hrvatskom”, kazao je u utorak za mariborski list “Večer” predsjednik parlamenta Milan Brglez, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Ljubljani i potpredsjednik stranke premijera Cerara, koji slovi za odličnog poznavatelja međunarodnih odnosa. “Pozivam naše građane da u četvrtak i kasnije ne nasjedaju na moguće spinove i lažne vijesti koje će se širiti”, kazao je Brglez te upozorio da treba vjerovati službenoj objavi arbitražnog suda, slovenske vlade i parlamenta.

Premijer Miro Cerar očekivanu je presudu ovih dana u istupima za medije nazivao “povijesnim događajem” za obje države u sporu, ali i “Danom D” za Sloveniju. Cerar će u četvrtak, u tzv. “gluhoj sobi” (tehnički zaštićenoj od mogućeg prisluškivanja), u podrumu parlamenta u Ljubljani, nazočiti posebnoj sjednici parlamentarnog odbora za vanjsku politiku, na kojoj se očekuju i svi drugi politički i stranački lideri. Sjednicu je, s oznakom visokog stupnja tajnosti, sazvao predsjednik odbora Jožef Horvat, zastupnik oporbenih demokršćana iz stranke Nova Slovenija (NSI), a u cijelosti će biti posvećena objavi arbitražne presude, objavili su slovenski mediji pozivajući se na neslužbene izvore.



Slovenski mediji danima intenzivno izvješćuju o arbitraži

Slovenska televizija i u četvrtak će u elitnom večernjem terminu objaviti specijalne priloge vezane uz arbitražu i pitanje Piranskog zaljeva (Savudrijske vale), a javni servisi i medijske platforme bliske vladi već zadnjih nekoliko dana o tome objavljuju specijalizirane priloge kojima se javnosti dokazuje da je Slovenija u pravu te da će rješenje koje objave arbitražni suci biti pravedno i pošteno.

Jedinstveno je mišljenje da presuda arbitražnog suda nema alternative. Uz to, nekadašnji ministar prometa i stručnjak za trgovačko pomorsko pravo Marko Pavliha govori o mogućnosti tužbe protiv Hrvatske u slučaju neprihvaćanja presude. On je za Slovenski radio izjavio da u implementaciji presude arbitara ne očekuje incidente te kaže da Slovenija u prvim danima nakon objave presude mora djelovati suzdržano, ustrajno koristeći diplomatska, a ne druga sredstva. No, ako bi Hrvatska i dalje odbijala svaku pomisao da prihvati arbitražnu presudu, onda bi Slovenija kao o krajnjem sredstvu trebala razmišljati o tužbi protiv Hrvatske pred sudom Europske unije u Luksemburgu, smatra Pavliha.

Šef diplomacije Erjavec osobno zainteresiran za presudu

Ministar vanjskih poslova Karl Erjavec u četvrtak će, kao zastupnik slovenske vlade, u Haagu nazočiti čitanju presude za koju je, navode mediji, i osobno vrlo zainteresiran jer ga je oporba neuspješno pokušala smijeniti prije dvije godine, u vrijeme tzv. arbitražne afere, kada su objavljene snimke razgovora njegove diplomatkinje Simone Drenik s tadašnjim slovenskim arbitrom Jernejem Sekolecom, u kojem su se među ostalim dogovarali o strategiji utjecaja na suce i nedopuštenom dodatnom ulaganju dokumenata u sudski spis.

Mediji već odavno špekuliraju da bi Erjavčev položaj u Cerarovoj vladi bio ugrožen ako arbitražna presuda ne bi bila prema slovenskim očekivanjima te da bi došlo do krize vlasti. Oporba je Erjavca prije dvije godine proglasila glavnim odgovornim za izbijanje afere i ugrožavanje arbitražnog procesa, jer se vrijeme njenog izbijanja nalazio u inozemstvu na godišnjem odmoru. Osim toga, mediji su ga optuživali da je tijekom arbitražnog procesa, koji se odvijao u tajnosti, nekim svojim previše optimističnim izjavama davao krive signale drugoj strani u sporu i slovenskoj javnosti.

Među običnim građanima nema posebne dramatike zbog presude

Kako tvrdi portal Siol.net, Slovenija je do sada na troškove arbitražnog postupka iz državnog proračuna službeno platila više od 6 milijuna eura. Među ostalim, navodi portal, platila je i 800.000 eura zato što se proces nakon otkrivanja afere sa slovenskom agenticom Simonom Drenik i ostavkom kompromitiranog slovenskog suca produžio, a Hrvatska najavila izlazak iz arbitraže te o tome temeljem Bečke konvencije obavijestila arbitražni sud, Sloveniju i UN.

Slovenija očekuje da bi po donošenju presude Hrvatska njoj kompenzirala dodatne troškove arbitraže nastale zbog produženja postupka, a špekulira se i o tome da bi Slovenija, u slučaju podizanja tužbe protiv Hrvatske pred sudom Europske unije u Luksemburgu, mogla dobiti natrag ta sredstva.

Među običnim slovenskim državljanima nema mnogo uzbuđenja ili posebnih rasprava o “presudnom” danu, možda i zbog sezone godišnjih odmora koje će mnogi od njih, kao i ranijih godina, provesti u Hrvatskoj.

Parlament će raditi dva tjedna nakon objave arbitražne presude, a onda i zastupnici odlaze na parlamentarni odmor i po ustaljenim bi se pravilima u parlamentarne klupe vratili tek početkom rujna.