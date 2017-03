‘NAMAGARČENI SMO APSOLUTNO SVI…’: Bankovni računi i bivši suradnici otkrili prave razmjere prevare u režiji tate Slavena

Donedavni suradnici Slavena Vujića, čovjeka kojeg je cijela Hrvatska slavila kao heroja jer je dao otkaz i posvetio se brizi za autističnog sina te ostalu djecu s teškoćama u razvoju, otkrili su što sve znaju o tati Slavenu. Iskoristio je muku roditelja, potporu humanitarnim akcijama te rupe u sustavu, zahvaljujući kojima je izvukao nevjerojatnu količinu novca, tvrde oni.

Suradnici su od njega zahtijevali da im predoči račune jer ih je zanimalo što je poduzeo s novcem doniranim djeci s autizmom. Kad su doznali prave razmjere prijevare ostali su šokirani. Kažu – namagarčeni su, zbog čega su podigli kaznenu prijavu zbog izvlačenja novca preko tvrtke sadašnjeg partnera Slavenove bivše žene. Ekipi Provjerenog Nove TV proslijedili su te bankovne račune. Tok novca dokazuje kako je Vujić uspio obmanuti cijelu Hrvatsku. Očito je da ga nitko nije kontrolirao.

No, to nije sve. Volonteri su otkrili i kako je netragom nestalo i 200 tisuća kuna donacija. Bankovni računi pokazuju kako je Slaven novac prebacivao s računa Grada na račun svoje udruge Senzori.

HEROJ NACIJE ILI OPORTUNIST? Sve više roditelja optužuje Slavena za iskorištavanje sina i ostale djece



Već deset godina se bavi prijevarama

Bivši partner Slavena Vujića odlučio je progovoriti, kaže kako mu je modus operandi jednak kao i prije 10 godina.

‘Nije imao uspješnu karijeru u svijetu borilačkih sportova’, započeo je Aleksandar Arambašić, koji je jedini odlučio progovoriti o njegovoj tobože uspješnoj sportskoj prošlosti.

Arambašić i Vujić su bili poslovni partneri, htjeli su legalizirati MMA kao sport, a organizirali su i borbe. Slaven je u to ušao bez lipe, a on s ušteđevinom, tvrdi.

‘Bili smo ponosni na tu dvoranu, dvorana je mala, ne znam koliko prima, mislim dvije, dvije i pol tisuće ljudi, mi smo imali jedno četiri do pet, ljudi su stajali, nije bilo mjesta. Ali on je stavio svoju obitelj na karte, obitelj je bila na kartama. Falilo je na kraju obračuna dvije tisuće karata’, ispričao je Aleksandar iznosa većeg od sto tisuća kuna.

Bio je to prvi turnir koji su organizirali.

Lampica mu se upalila kad se pojavio s novim skupocjenim autom

‘Međutim, kad se on pojavio nakon nekog vremena s autom, novom Mazdom od 114 tisuća kuna, ili 116, ne sjećam se više, tad mi se u biti posložilo. Odakle ti?’, ispričao je. Arambašić kaže kako je prešao preko toga te ga upozorio da to više ne radi.

No, tvrdi, što su više borbi organizirali, to su više bili u minusu. A borce je trebalo plaćati odmah.

‘Uvijek bih ja bio taj koji bi imao prijatelje u publici ili nekoga tko bi mi dao novac, i ja bih taj novac dao Slavenu da proslijedi svima ostalima. Unatrag pet godina sam počeo otkrivati da ti borci nisu plaćeni, ne svi, ali većina ne. Taj novac nikada nisu vidjeli’, kaže bivši poslovni partner.

Tvrdi kako je sve išlo preko Slavenove tvrtke, na čemu je on inzistirao. Arambašić navodi kako je Vujić tražio deset puta veće iznose za tiskanje plakata te da je obmanjivao sponzore. Nakon što je sve otkrio, Arambašić je Slavena suočio s dokazima.

‘Samo je rekao na kraju, kao, dobro, reci koliko sam ti dužan?’, prisjetio se.

Aleksandar je tek nedavno otplatio sve dugove koji su ostali iza tog poslovnog pothvata. Dug mu Slaven nikada nije vratio.

Bivši suradnici i volonteri otkrili kako je krao

Ovakav način poslovanja i drugi njegovi suradnici su osjetili na svojoj koži. Bivši partner je odlučio progovoriti, shvativši kako Vujić sada vara roditelje djece s posebnim potrebama.

‘Ista priča: kad se pojavi novac, on se pogubi’, kaže Arambašić.

‘Mi smo dolazili tamo zbog tih terapeuta, kada se to desilo, došli smo do zatvorenih vrata, a da nam nitko ništa nije rekao niti obavijestio. Znači, mi smo uplatili terapije za mjesec dana, koje na kraju nismo dobili. Zapravo vam je digao noac bez ikakvog objašnjenja’, rekla je majka Danijela.

Nakon toga, Udruga Senzori u Zagrebu je prestala s terapijama. No, dva mjeseca kasnije, udruga u Zagreb dovodi renomiranu logopedinju i neuropsihijatricu Danijelu Helc iz Beograda. Kako je sama nedavno potvrdila, njezin je pregled stajao 150 kuna, no roditelji su Vujiću plaćali po 450 kuna.

Obavljeno je i testiranje na teške metale za još neke poremećaje, djeci su uzimali uzorke krvi i kose koje je Vujić trebao poslati u strane laboratorije.

Živi keš davali su Slavenu u kuvertama

‘Vađenje krvi smo plaćali direktno laboratoriju, a živi keš smo stavljali u kuverte s pripremljenim formularima koje je Slaven zajedno s uzorcima krvi slao u Nizozemsku, Ameriku ili gdje je on već nama rekao da treba’, rekao je otac jednog djeteta.

Oko 2000 kuna dali su Vujiću, bez računa, no rezultate testiranja nikada nisu dobili. Tek nakon što su digli hajku dobili su nalaze, no samo neki – oni najglasniji.

‘Pa mi smo išli na testiranje, to smo platili i nije bilo nalaza. Nakon toga sam ja nazvala gospodina Vujića i on je meni uputio nalaz tog testa, a za kosu smo morali ponoviti jer je došlo do gubitka, morali smo ponavljati, slati u Beograd’, rekla je Marija Rukavina, baka djeteta s teškoćama u razvoju.

Dosta joj je šupljeg sustava i činjenice da djeca s autizmom u Hrvatskoj prolaze mukotrpan put kako bi dobili dijagnozu, ako je uopće i dobiju. Roditelji su zbog dugih lista čekanja prepušteni samima sebi.

Iskoristio je sustav i djecu

‘I sad ste sami sebi prepušteni. Ovo je prilika da stvarno prozovem sve one koji su odgovorni, institucije, da će se događati tate slaveni i mnogi’, rekla je Rukavina. Vujić je znao da za djecu s autizmom zapravo ne postoji sustav i to je iskoristio, kaže.

‘Beskrajno sam tužna jer takvi slučajevi rade sumnju kod ljudi, to je sramota! Sramota! Jer kako će nam ljudi vjerovati ako mi kao zaklada skupimo milijun kuna, ako ja moram Ministarstvu financija predočiti, svima predočiti u što sam utrošila tih milijun kuna, i račun i predračun i izvod imati, i da sam platila, znači sve moram podastrijeti… Onda se pitam što rade institucije, koga oni kontroliraju?’, pita se Rukavina.

I dalje prikuplja novac, za udrugu koja ništa ne radi

Unatoč svemu što je otkriveno, Vujić i dalje prikuplja donacije za udrugu koja ne radi ništa, što dokazuje i bankovni izvadak s računa. Iznosi su od 50 kuna privatnih osoba pa sve do nekoliko tisuća kuna koje su poklanjale brojne tvrtke i srednje škole. Slaven je ujedno i jedini koji raspolaže računom udruge Senzori, jedini je opunomoćenik.

‘Oko 400.000 mu je financijsko izvješće za 2015., 600 i nešto tisuća je sam rekao vama. Znači, gdje je taj novac? Što radi država? Što sad radi država da ne pita? Možete vi to sada knjgovodstveno ovako i onako prikazati, ali toga nema. Nema zapravo ničega što je opipljivo za milijun kuna’, rekla je defektologinja Jacqueline Bat, jedna od četiri terapeuta koji su radili u udruzi Senzori.

Kako je kazala, nije bila spremna prokockati 17 godina iskustva zbog neozbiljnosti tog čovjeka. Kako je lagao roditeljima, tako je lagao i stručnom osoblju, kaže Bat.

Otkrila je kako se zapravo radi o korištenju autizma za vlastitu dobit.

‘Počela sam se time baviti u novije vrijeme, otkad su me i neki roditelji potražili te otkad sam saznala da se radi o prijevari, ne samo o nekom nestručnjaku koji pokušava nešto napraviti’, rekla je.

Da se radi o prijevari uvidio je i Marin Vlahović, i sam otac djeteta s teškoćama. Prvi je počeo pričati o fenomenu ‘tata Slaven’.

Otišlo je predaleko

‘To je trajalo sve do trenutka dok on nije objavio tu priču oko dvorca, za koji je de facto kazao kako će on autističnu djecu staviti tamo, a kasnije i svu djecu, da će oni tamo živjeti u nekakvoj ustanovi, da će se on o njima brinuti… Onda sam rekao u jednom trenutku sam sebi, a razgovarao sam i sa ženom – gle, ovo je stvarno previše, ovo je otišlo predaleko’, rekao je Vlahović.

Malo je pronjuškao po financijskom izvješću Senzora i otkrio sve i svašta.

‘Nigdje tu nisam vidio terapijske sate o kojima on priča, što se podudara s time da su se donacije plaćale u gotovini ili kao neke donacije. Znači, nisu se provodile, nisu se knjigovodstveno bilježile kao te usluge. Također, nekakve su naknade isplaćivane predstavnicima, u iznosu od 116 ili nešto tisuća kuna. Predstavnik Senzora je bio on’, rekao je Vlahović.

Tata Slaven je i jedini predstavnik udruge Grad anđela

Vujić je i jedini predstavnik druge udruge koju je osnovao kada sa Senzorima više nitko nije htio surađivati, udruge Grad anđela, čiji je cilj otvaranje vrata dvorca Dioš nedaleko od Daruvara, kao stambene zajednice djece s teškoćama.

‘Što se tiče udruge Grad anđela ona ima potpuno druge ljude, jedina spojnica sam ja kao osnivač’, kazao je Vujić koji je sa Salezijanskom provincijom koja je vlasnica dvorca Dioš potpisao je ugovor o najmu.

Dvorac može koristiti pod uvjetom obnove, stoji u ugovoru, a to zahtijeva projektni elaborat i troškovnik.

Na upit tko je projektant, Vujić je kazao: ‘Projektant je lokalni, znači ono inženjer, gospođa Dragica. I vrlo važno, jako dobra suradnja s konzervatorima, koji su uz posebno odobrenje to pustili da se može obnoviti’, rekao je.

Gospođa Dragica zaista postoji, govori volonter Grada anđela, ali projekt i troškovnik ne. Poziv konzervatorima otkrio je kako je Vujić i njemu lagao.

‘Ono saznanje da sam doslovce devastirao kulturno dobro, evo tako. Sve je bilo odrađeno u redu, ali nemate pisano odobrenje, nije to to’, rekao je Saša Šimek.

‘Dovedeno je sve u pitanje, mogla je biti dovedena u pitanje i kompletna moja firma i moja obitelj, i sve obitelji koje rade kod mene u firmi… To je strašno nešto, na osnovu laži.’

Projektna dokumentacija za sanaciju i rekonstrukciju dvorca nije dosad izrađena niti je dostavljena Konzervatorskom odjelu u Bjelovaru na prethodno odobrenje, piše u dopisu konzervatorskog ureda.

Financijska izvješća otkrila brojne kosture u ormarima

Kad se priča o prijevari Slavena Vujića proširila Hrvatskom, on je tražio volontere Grada anđela da ga podupru. Oni su pak od njega tražili financijska izvješća, ne znajući kakve će sve kosturi početi ispadati iz ormara.

‘Plaćenih, a neisporučenih računa u iznosu od 66.250 kuna. Znači, nakon što smo Slavena pitali o čemu se to radi, on je rekao da je to firma koja je odrađivala građevinske radove na igrišću na Domu anđela’, rekao je Tomislav Vezmarović, volonter Grada anđela. Upitan je li to zapravo Slavenova privatna kuća, odgovara: ‘To je njegova privatna kuća, a uostalom to je i projekt Senzora, samo se drukčije zove, zove se Srce junačko’, kaže Vezmarović.

Sve je isplaćeno s računa udruge Grada anđela. Zatim je dostavio račune za te plaćene radove, a sve ih je napisala ista tvrtka.

‘Na samim fakturama su stavke koje su građevinske, a tvrtka Gor info nije registrirana ni za kakve građevinske radove niti za trgovinu građevinskim materijalom. Vlasnik te firme je sadašnji izvanbračni partner Slavenove bivše žene’, kaže Vezmirović.

Činjenica da mu u izvlačenju novca pomaže bivša žena te njezin dečko nije najgora u cijeloj priči.

‘Od 402 tisuće kuna donacija koje su skupljene do 31. prosinca 210 tisuća kuna je otišlo nenamjenski, negdje gdje mi ne znamo gdje i zašto. Ovo je čisti primjer izvlačenja i pranja novca’, naglasio je Vezmirović.

Novac prikazivao kao donacije, u izvješćima pisao da se radi o pozajmici

Bankovni izvadak udruge Senzori otkriva kako je Slaven prebacivao novac s računa Grada anđela na račun Senzora. Volonterima je to prezentirao kao donaciju, a u izvješćima pisao kako se radi o pozajmici.

Volonteri su otkrili kako je račun Senzora pred likvidacijom, stoga se pitaju – gdje je nestao sav novac?

‘Osjećamo moralnu obvezu, prvo prema donatorima, pa prema članovima udruge Grad anđela, prema cijeloj državi i šire, a prije svega prema djeci s teškoćama i njihovim roditeljima. To je naša moralna obveza i zaista iskreno želimo da se ovako nešto više ne ponovi’, rekao je Zvonimir Rukavina, volonter udruge Grad anđela.

Protiv Vujića su podigli kaznenu prijavu.

‘Namagarčeni smo apsolutni svi’

‘Namagarčeni smo apsolutno svi, od donatora do članova i volontera, koji su dali srce na Diošu. Tu smo rekli – dosta’, kaže Rukavina.

Ova priča pokazuje da se nešto u sustavu mora promijeniti? Kako je tati Slavenu uspjelo ovako prevariti ljude?

Jednostavno – nije imao projekt ni s jednim ministarstvom, lokalnom ili državnom ustanovom pa nije morao nikome ni polagati račune. Dovoljno je bilo srediti knjigovodstvo.

Slaven Vujić ušao je već u treću godinu skupljanja donacija. Oslobođen plaćanja poreza, ubirao je novac sa svih strana, a nikad nikome nije pokazao što je s tim novcem učinio, objavljeno je u emisiji Provjereno Nove TV.