‘POPULARNIJI SAM OD PLENKOVIĆA, EVO VAM I DOKAZ’: Pernar prvo nahvalio sebe, a onda i poznatog SDP-ovca

Saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar tvrdi da je popularniji i od premijera Andreja Plenkovića i kao dokaz priložio fotografiju s Google trends. Na Facebook profilu prokomentirao je i ‘ljubav’ s SDP-ovcem Gordanom Marasom.

Tijekom nedjelje, kandidat za predsjednika SDP-a Gordan Maras i Ivan Pernar častili su se komplimentima.

‘PONAVLJA SE 1941.!’ Burna rasprava u Saboru zbog slanja hrvatskih vojnika na rusku granicu, opet se zakačili Reiner i Maras



“Pitaju me neki zašto ne napadam SDP…

Na raspravi u petak, zatražio sam stanku zbog odluke o slanju vojske na rusku granicu bez suglasnosti Sabora.

Nakon mene govorio je Kovač u ime HDZ-a, a nakon njega Maras u ime SDP-a. Mislio sam da će Maras biti lutak, da će ponavljati što je Kovač govorio, ali on se ponio kao muškarac, rekao je da je sramota da se takve odluke donose bez suglasnosti Sabora i da je neodgovorno davati takva obećanja NATO-u bez da se Sabor prethodno pitalo za mišljenje.

U biti, Maras je zauzeo stav kao i ja, i za što bi ja njega onda mogao ili trebao napadati, da ga napadam zato jer je u SDP-u iako vidim da čovjek govori istinu?

Ako bude glasao za slanje vojnika na rusku granicu prvi ću ga napasti i osuditi, ali ako je čovjek normalan i razuman, što mi preostaje nego stisnuti mu ruku?” napisao je Pernar.

‘Dok bude svoj, rado ću surađivati’

Ubrzo mu je uzvratio Maras:

“Pitaju me neki zašto sam blag prema Pernaru? Zašto ne napadam ŽZ kao što napadam MOST? Zašto izgleda da se u mnogočemu slažemo? Govore mi on je demagog koji govori što narod želi čuti.

Ja im kažem nije. Pernar je mlad čovjek sa izraženom osobnošću koji želi dobro svojoj zemlji. Osjećam iskrenost u njegovim govorima. On ne zaslužuje podsmijeh, nego da ga se uvažava.

U nekim stavovina se ne slažemo, ali oko HDZ-a i MOST-a smo suglasni. HDZ je opelješio državu, a MOST je lažna moralna vertikala koja pomaže da poraste cijena struje, kruha, mlijeka i šećera.

Dok bude svoj rado ću sa njime surađivati. Puno radije nego sa Grmojom, Hasanbegovićem i Reinerom”.

‘Vidite koliki je interes za nas dvojicu’

No naravno, Ivan Pernar je prije svega nahvalio sebe, te istaknuo kako ga televizija ignorira iako postoji očiti iteres za njim.

“Google trends, posljednjih 7 dana, koliko se koji pojam traži, plavo sam ja, crveno je Plenković. Zapitajte se zašto svi mediji hvale Plenkovićeve govore i prikazuju ga kao velikog državnika.

Ovo je najjednostaniji način da vidite koliki je interes javnosti za nas dvojicu, zapitajte se pritom koliko ja i on imamo prostora na HRT-u i sve će vam biti jasno koliko su mediji cenzurirani.”

Usporedio s bitkom kod Staljingrada?

A na temu slanja vojnika u sklopu NATO-a, dodao je i prilično provokativan komentar:

“Razumijem razloge zašto je Hasanbegović za slanje vojnika na rusku granicu i to pod njemačkim zapovjedništvom, ali ostale HDZ-ovce ne mogu razumijeti.

Bojim se da HDZ skreće opasno u desno pod Plenkovićem”, aludirajući vjerojatno na 369. pukovniju NDH koja se pod njemačkim zapovjedništvom borila kod Staljingrada