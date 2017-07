NAKON STRAVIČNIH POŽARA DALMACIJI PRIJETI NOVA OPASNOST: ‘Prva obilnija kiša nosi bujične poplave i eroziju tla’

Stravični požari koji su poharali Split i okolicu šokirali su tamošnje stanovništvo i hrvatsku javnost, no šteta je i dalje tu, a tu su i moguće posljedice.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kaže kako je šteta vrlo velika. Proglašena je i elementarna nepogoda te župan smatra kako bi u ovom slučaju odštete mogle biti više nego što je to inače slučaj.

‘Izvijestio sam ministra o prvim i preliminarnim štetama. Ako izuzmemo šumu, odnosno državno vlasništvo, a sve ostalo poljoprivredno zemljište, nasade, građevinske strojeve, građevine, stambene građevne, opremu, onda preliminarna šteta na cijelom području iznosi 42 milijuna kuna. Konkretnije, na Split otpada 24 milijuna, Omiš desetak milijuna, Solin oko pet i Podstrana oko tri milijuna kuna’, rekao je Boban za portal Dalmacija Danas.

Što će biti s obeštećenjima?

Župan vjeruje da će odštete u ovom sluaju biti više nego inače.



‘S obzirom na to da je Vlada RH na izvanrednoj sjednici u četvrtak donijela odluku da će se uključiti u pripomoć pri sufinanciranju nastale štete, a i s obzirom na to da je ministar Tolušić rekao da će raspisati natječaj iz mjera 5.2 , a to je europski Fond namijenjen za obeštećenje od elementarnih nepogoda koji iznosi preko 20 milijuna eura. Državna tajnica će već u ponedjeljak biti u našoj županiji vezano za te mjere gdje se svi OPG-ovci i registrirani poljoprivrednici moći javiti na te natječaje i njima će obeštećenje biti u stopostotnom iznosu i za zemljište, za nove nasade, za gospodarske objekte u funkciji, kao i za sve uređaje u funkciji njihova OPG-a’, rekao je Boban.

Danima poslije požara priča se o odgovornosti institucija i pojedinih službi, mnogi smatraju da je došlo do propusta. Kritizira se vlast zbog loše i zastarjele opreme, zakašnjele reakcije, nedovoljno dobre reakcije sustava.

Župan priznaje kako je unutar sustava bilo propusta

‘Što se tiče propusta vjerojatno je unutar sustava bilo manjih propusta koji su nastali uslijed “šuma” u komunikaciji. Također je bilo propusta kada se već pozvalo civilno stanovništvo, a ovdje ne govorim o onima koji su pogođeni elementarnom nepogodom, nego van tog kruga, onda je očito trebalo postojati sabirno mjesto gdje bi ljudi dolazili jer morate razumjeti vatrogasne zapovjednike… Kada netko dođe u kratkim hlačama ili natikačama, netko je odgovoran za njega, a odgovoran je vatrogasni zapovjednik. Nije im u toj situaciji bili lako. S obzirom na to da imam nešto godina, moram reći da je 2001. godine bio gotovo identičan požar na ovim prostorima. Sad je tehnologija kudikamo napredovala, informatička komunikacija je puno brža, a mediji situaciju prate iz svih mogućih kuteva u realnom vremenu. Zbog toga je javnost ovoga puta imalo neusporedivo bolji uvid u stanje stvari. No 2001. godine gorio je gotovo identičan požar. Određeni se meteorološki uvjeti periodično pojavljuju na području između Mosora i Peruna. Čak i da je sve savršeno bilo, vjerujte mi da požar ne bi bio u imalo manjem obimu, on se ne bi mogao spriječiti. Moramo biti sretni da u ovakvom karakteru požara i u ovakvoj površini koja je izgorjela nije bilo više puno štete nego što je bilo. Pogledajte što se događa u susjednim državama i cijelom Mediteranu ovoga ljeta. Vidjet ćete da se ovakvi požari tamo gase po 7 do 10 dana i da su štete kudikamo veće’, smatra Boban.

Rizik od nove nepogode

Područje Dalmacije nije pokriveno meteorološkim radarima, a jedino je područje u Europi i Hrvatskoj na kojem se vrijeme ne može precizno prognozirati. Ljetu će uskoro doći kraj, a Dalmacija bi mogla ponovno trpjeti nepogodu, samo onu druge vrste. Naime, nakon ovakvih požara koji uništavaju vegetaciju u velikoj mjeri, prva obilnija kiša često izaziva bujične poplave. Takav razvoj situacija mogla bi doživjeti upravo Žrnovnica.

Hitno treba sanirati teren

‘Vezano uz bujične vode i izgorene šume, već sam danas na sastanku s ministrom unutarnjih poslova apelirao da se hitno angažiraju i Hrvatske šume i Hrvatske vode vezano uz bujične potoke da bi se prije jeseni sanirao teren i da se ne bi dogodila erozija tla. Dobio sam čvrsta obećanja da će se oni maksimalno angažirati kroz deset dana kako bi pokušali što više sanirati pogođeno područje. Što se tiče meteoroloških uvjeta, PMC Split nas je obavijestio da nas slično vrijeme čeka već sljedeći tjedan, oko utorka. Jučer sam preventivno reagirao i uputio sam svim načelnicima i gradonačelnicima preporuku da se angažira 24-satno dežurstvo, bilo Civilne zaštite, bilo preko aktivista Mjesnih odbora, bilo preko udruga. Analizom 14 požara na našem području posljednjih 10 dana uočeno je da je 10 požara krenulo između 0:30 i 1 sat iza ponoći. Ponukan tom analizom, gradovi i općine su uspostavili 24-satno dežurstvo, a to je bila moja preporuka. Podmetnuti požar se teško može spriječiti, ali se barem može na vrijeme uočiti i brzo reagirati. Županija se uključila u preventivne mjere i nadam se da će to uroditi plodom. Što se tiče radara, detaljno ću se informirati s nadležnim meteorolozima oko toga zaista velikog problema i vidjeti zašto meteorološki radari već davno nisu postavljeni u Dalmaciju’, rekao je župan Boban.