NAKON ŠTO SU POTPISANI OVI DOKUMENTI STVARI SE DRASTIČNO MIJENJAJU: Na hrvatskom tržištu mlijeka više ništa neće biti isto

S oprečnim dojmovima i očekivanjima farmeri su dočekali ‘mliječni paket’, ključni dokument što ga je donijelo Ministarstvo poljoprivrede – dva pravilnika koji reguliraju odnose između proizvođača i prerađivača mlijeka.

Kako javlja Glas Slavonije, sve mljekare će do početka rujna farmerima ponuditi nove ugovore na rok od godine dana s poznatom cijenom, rokovima plaćanja, načinima, uvjetima otkupa i isporuke svježeg mlijeka. Dio proizvođača mlijeka, zamjerajući što ugovori nisu donijeti ranije, ‘paket’ vidi kao način za pregrupiranje na pozicijama u odnosu prema mljekarskoj industriji i pregovore s njom, a drugi dio farmera ni s njim ne očekuje pomake.

Poznata cijena godinu dana

A donošenjem ‘mliječnog paketa’ proizvođači sada cijenu svog proizvoda trebaju znati i godinu unaprijed, a u njihovo ime za to, kao i za što bolje uvjete na tržištu, trebaju pregovarati priznate proizvođače organizacije (PO).

U Udruzi OPG-ova Život kažu kako su prvi načeli temu potrebe donošenja ‘mliječnog paketa’.



‘Mliječni paket’ u Europi postoji odavno – u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji nema primjedbi na otkup i cijenu mlijeka kao kod nas. No nismo ni sada potpuno sretni – mogao se ubrzati i donijeti prije rujna jer prerađivači time dobivaju na vremenu na štetu nas, proizvođača. Njime mi mljekari dolazimo u poziciju gdje bismo trebali biti ravnopravni u sastavljanju ugovora vezano uz cijene, rokove, uvjete… Dosad smo bili prisiljeni potpisivati što prerađivači stave na stol. Sada ćemo preko PO, koje će nas u tim pregovorima zastupati, sami odlučivati o svojoj sudbini. Nikada više ugovori napisani u korist jedne strane, polaže nade u paket predsjednik Života Antun Laslo.

Evo koliko je proizvođača propalo

Donošenje ‘mliječnog paketa’ mnogi prozvođači nisu dočekali. Predsjednik Saveza uzgajivača holsteina Branko Kolak, koji u njemu ne vidi značenje ni pomake u pozicijama proizvođača, ističe kako je od 2001. broj proizvođača s 52.000 pao na samo 6500 najupornijih, a proizvodnja se sa 760 milijuna strmoglavila na 480 milijuna litara. Među onima koji su se oduprli svim nedaćama u ovom sektoru je i predsjednica Udruge uzgajivača holstein goveda OBŽ-a Lidija Pavić, koja za ‘paket’ kaže da je dobro zamišljena, no ne do kraja dorađena stvar.

Pri tome misli da ‘paket’ trebaju pratiti i druge stvari, što bi činilo zaokruženu cjelinu, a pri tome misli na Zakon o zaštiti od nepoštene trgovačke prakse te ministrove najave o pravilniku koji će omogućiti da potrošači u trgovinama razlikuju pravo i patvoreno mlijeko.

Zakinuti mali OPG-ovi

Posloži li se sve to, trebalo bi biti dobro. ‘Mliječni paket’ trebali smo donijeti još 2011., 2012., kada smo upozoravali da situacija u mljekarstvu neće biti dobra, kaže Pavić i dodaje kako ‘paket’ stiže dok proizvođačka cijena mlijeku vani ide gore, a kod nas, zbog zbivanja oko Agrokora, pada. Kolak kaže kako njegovo mlijeko trenutno postiže nešto više od 2,50, no da vjeruje kako ima proizvođača koji ne prelaze ni 2,00 kune.

A ovisno o kreditnoj izloženosti, ona ne bi smjela biti niža od 3,06 do 3,20 kn. Nisu to subjektivne procjene nas proizvođača, nego procjena struke, koja kaže da do realne cijene nedostaje približno kuna, kaže Kolak.

Za predsjednika Udruge proizvođača mlijeka Brodske županije Ivana Klasnića ‘paket zvuči jako optimistično, a iskustvo uči da ne biva tako’.

Prema njemu, PO u kojoj nas je zasad 15 članova, dogovarat će s našim otkupljivačima cijenu mlijeka i mi pozdravljamo što ćemo ju znati unaprijed, no sve to zasad zvuči preoptimistično pa iskustvo uči čovjeka da i na to gleda s dozom rezerve, kaže Klasnić i podsjeća na u ovoj i drugim proizvodnjama često zakinute pozicije malih proizvođača: Svima su puna usta malih, a mali uvijek izvise. Vrijeme je da se s riječi prijeđe na djela.