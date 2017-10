NAKON SKANDALA SA ŽUPANOM KOJI JE PREBIO SUPRUGU, PLENKOVIĆ RASPUSTIO POŽEŠKO-SLAVONSKI HDZ: ‘Protiv njega slijedi postupak’

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izvijestio je novinare da je Nacionalno vijeće HDZ-a na telefonskoj sjednici odlučilo raspustiti županijsku organizaciju požeško-slavonskog HDZ-a, a nakon što je objavljena informacija o obiteljskom nasilju župana Alojza Tomaševića.

Plenković je rekao to novinarima prije početka sjednice Kluba zastupnika HDZ-a na kojoj vrh stranke priprema saborsku sjednicu najavljenu za sutra ujutro.

NET.HR PRVI DOZNAJE: HDZ-ov požeško-slavonski župan priveden zbog obiteljskog nasilja, njegova supruga završila u bolnici

SKANDALOZNI SPIN IZ HDZ-A: ‘Naš župan ženu je udario samo jednom, pa što? Ona već može hodati…’



‘Osuđujemo nasilje’

‘Najbitnije je da je nakon današnjih saznanja Nacionalno vijeće HDZ-a je odlučilo raspustiti županijsku organizaciju požeško-slavonskog HDZ-a. Slijedom informacija koje smo zaprimili i koje je objavila policija zbog nasilja u obitelji tj. aktivnosti župana Tomaševića – koje osuđujemo. Ukoliko se pokaže da su informacije točne ne vidim kako bi Tomašević mogao ostati na dužnosti na koju je izabran prije nekoliko mjeseci. Ovo nije pitanje samo statuta negoBV i morala’, rekao je Plenković.

Premijer je dodao i kako je ovo vrlo neugodna situacija.

‘Pokrenut ćemo stegovni postupak’

‘Odlučili smo danas na telefonskoj sjednici raspustiti županijsku organizaciju. Želimo tamo jedan novi početak jer je to županija u kojoj HDZ ima načelnike pet općina, gradonačelnike i većinu u županijskoj skupštini. Sigurno ćemo protiv Tomaševića pokrenuti stegovni postupak, a o tome odluke donosi naš Visoki časni sud. Ovo je jedna neugodna situacija i žao mi je da je do toga došlo. To nije dobro za njegovu suprugu i njega, ali ni za imidž HDZ-a’, zaključio je Plenković.