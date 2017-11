NAKON GUBITKA ARBITRAŽNOG SPORA: Vlada traži nagodbu s MOL-om?

Na Federalnom sudu u Washingtonu MOL je pokrenuo postupak da se arbitražna odluka iz Ženeve prizna i provede u SAD-u.

Hrvatska, svjesna nezavidne situacije u kojoj se nalazi, želi pronaći neku vrstu kompromisa u odnosu s mađarskim MOL-om i tu priču zatvoriti. Inicijalni kontakti u tom smjeru već su ostvareni. U Vladi je sazrela odluka o tome da se pokuša postići dogovor s MOL-om kao posljedica gubitka arbitražnog spora u Ženevi, ali i drugih elemenata koje stavljaju Hrvatsku u tešku poziciju, piše Večernji list.

Glavna točka prijepora između Hrvatske i MOL-a, odnosno Mađarske, tretman je šefa mađarske kompanije Zsolta Hernadija kojeg od početka štiti mađarski premijer. Tako će Hrvatska, pretpostavlja se, morati odustati od njegovog progona.



No, tu je i problem jednog sudskog procesa. Riječ je o procesu protiv Hernadija i Sanadera, optuženih zbog korupcije pri prodaji upravljačkih prava Ini, koji bi trebao biti nastavljen na Županijskom sudu u Zagrebu. Ako on ode u zastaru, što bi se moglo dogoditi, jer pravomoćna presuda mora biti donesena do kraja 2020. Hrvatska će izgubiti adut u pregovorima, a s druge strane riskirati da se suoči s još jednom sramotom kakvu je pretrpjela u arbitražnom postupku u Ženevi.

Ono što također Hrvatsku gura u tešku poziciju je arbitraža u Washingtonu protiv MOL-a. Prema pisanju medija, Robert Ježić, kojega je sud u Ženevi proglasio nevjerodostojnim svjedokom i osobom u sukobu interesa, apostrofirajući niz kontradiktornih izjava, slično je svjedočenje dao za proces na sudu u Washingtonu. Čak je navodno priznao da je na sudu u Zagrebu djelomično govorio neistinu, s namjerom poboljšanja svog položaja u procesu.

Uz sve to, MOL je prije tjedan dana Na Federalnom sudu u Washingtonu pokrenulo postupak prema kojem bi se odluka iz Ženeve priznala i provela u Sjedinjenim Državama. Pritom su se pozvali na Njujoršku konvenciju o priznanju u izvršenju stranih arbitražnih odluka, koje je i Hrvatska potpisnik.