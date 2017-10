UŽIVO: SABOR KONAČNO GLASUJE O POVJERENSTVU ZA AGROKOR: Mostovci žele više ljudi: ‘Ovo je rat do istrebljenja’

Nakon političkog dogovora HDZ-a i SDP-a oko redoslijeda i načina glasovanja o istražnom povjerenstvu za Agrokor i o ustavnim sucima, Hrvatski sabor danas bi konačno trebao glasovati o te dvije točke koje su u više navrata, zbog uzajamnog nepovjerenja dviju najvećih stranaka, bile prolongirane.

Zastupnici bi potom trebali raspraviti i prijedlog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na prijedlog SDP-a predsjednik povjerenstva bio bi Orsat Miljenić. Nakon toga će zastupnici glasovati o amandmanima i odluci o osnivanju povjerenstva, te amandmanu Odbora za Ustav o stupanju na dužnost sudaca Ustavnog suda, s obzirom da se u postojećoj odluci navodi datum 21. srpnja. Istražno povjerenstvo za Agrokor s radom bi trebalo početi 30. listopada.

‘Novim amandmanom definiralo bi se da suci Ustavnog suda stupaju na dužnost dan nakon donošenja odluke u Saboru’, pojasnio je HDZ-ov Branko Bačić. Nakon toga poimenično ćemo glasovati o svakom od tri kandidata za ustavne suce posebno, čime bi se okončao sedmomjesečni postupak izbora sudaca i omogućilo da Ustavni sud radi u punom sazivu. Dogovorili smo se da ćemo za obje točke dnevnog reda imati najmanje 110 glasova zastupnika.

NOVO, 10:18 – Zlatko Hasanbegović sa saborske se govornice obratio zastupnicima.

‘Gospodine Bauk, rezultat ovog povjerenstva nije rezultat konzultacije svih klubova već obiteljskog dogovora vas i g. Bačića. Pozvali ste nas minutu do 12. U ime kluba Neovisni za Hrvatsku još jednom pozivam predlagatelje da dopune prijedlog da u Povjerenstvo uđu predstavnici svih zastupničkih klubova razmjerno broju zastupnika. U protivnom, ovo ćemo povjerenstvo držati obiteljskom farsom, eksperimentalnom koalicijom dvojice statista koji su prihvatili imati tu ulogu statista’, rekao je Hasanbegović i poručio Bulju da glasuje protiv ako se, kako je rekao, ne slaže sa sastavom Povjerenstva.

10:08 – Anka Mrak Taritaš rekla je da je ovo Povjerenstvo pretvoreno u sapunicu između dva najjača kluba u Saboru.

‘Nije bilo nijednog razloga da ono ne počne s radom već početkom 9. mjeseca. Nitko me ne može uvjeriti da je to slučajnost. Namjerno to povjerenstvo ne počinje s radom. Ja sam kao saborska zastupnica sastav povjerenstva čula na televiziji’, rekla je Mrak Taritaš i dodala da su manji klubovi bli uključeni prekasno.

‘Bili smo uključeni pred gotov čin’, rekla je Mrak Taritaš.

‘Moj prijedlog je da povjerenstvo počne s radom, a sumnje ćemo ostaviti za dalje i vidjeti što će se zapravo desiti’, rekla je Mrak Taritaš.

Grmoja joj je rekao da se slaže s njom, no da će Povjerenstvo bez obzira na to podržati.

‘I da su uključeni manji klubovi, opet bi SDP i HDZ bili većina i mogli bi donijeti zaključke kakve bi htjeli. Sve pogreške koje su bile u prošlosti sada imamo priliku ispraviti, vidjeti koje su institucije zakazale, što možemo promijeniti kako se ne bi opet dogodila ovakva ugroza’, rekao je Grmoja i dodao da se stavlja na raspolaganje.

10:06 – ‘Ovdje su trebali biti ljudi koji nisu bili na visokim dužnostima, i da budu zastupljene sve političke opcije bez obzira na većinu u Parlamentu. Ovo je gospodarski krah i očekujemo novi početak’, rekao je Miro Bulj.

Odgovorio mu je Nikola Grmoja rekavši da je činjenica da su neki bili uključeni prekasno.

‘Svi su pratili što će se dogovoriti SDP i HDZ. Manje klubove nitko nije pitao, pa tako i nas’, rekao je Grmoja.

10:03 – ‘Dio medija koji je bio na platnom spisku Ivice Todorića, sada je na platnom spisku nekog drugoga. Ja se sada uzdam u te medije’, poručio je Grmoja.

‘Ovo je rat do istrebljenja. Nije se moguće obračunati s Todorićem bez da se zna tko mu je pomogao da napravi ovo što je napravio. Ramljak i Dalić imaju neprijatelja Ivicu Todorića, no ne mogu ga uništiti bez da se zna tko mu je pomagao’, dodaje Grmoja.

09:58 – Krešo Beljak replicirao je rekavši da je čuo kako HDZ nije bio za to da netko iz HSS-a bude uključen u rad Povjerenstva.

‘Jasno mi je zbog čega ja osobno nisam prihvatljiv, kao ni Živi zid ili Most, ali previše vas je da bi vas se zaobišlo. Jasno je da postoji sprega između politike HDZ-a i velikog koncerna stvorenog na pljački. Mi koji nismo ni na koji način umiješani u taj kriminal, nismo poželjni. Žalosno je tšo jedna politika koja je očito doživjela kraj, sada završava na ovakav tragikomični način’, rekao je Beljak.

09:55 – Mostov Nikola Grmoja kaže da bi možda bilo bolje da u Povjerenstvu sudjeluje veći broj ljudi.

‘U javnosti se budi određena sumnja da ne bi trebali biti oni koji su bili povezani s Agrokorom i to samo kompromitira ovo Povjerenstvo i njegov sastav’, kaže Grmoja i dodaje da je interes javnosti ogroman.

‘I na sebi osjećam ogromnu odgovornost. Nisam imao niti imam nikakve veze s Agrokorom. Bilo koju informaciju tko netko ima o Agrokoru ili o sprezi institucija, spreman sam iznijeti na Povjerenstvu. Podsjećam vas da porezni nadzor nije bio u Agrokoru punih 10 godina. Ja sam o tome govorio dok su drugi šutjeli, još u travnju. Mi smo podizali kaznene prijave. Spreman sam iznijeti bilo koju informaciju. Mi smo unutar Mosta oformili tim koji će raditi na ovome. Sigurno da mogu sve što naši ljudi pripreme iznijeti pred Povjerenstvo. Nemam nikakvog straha niti veze s Ivicom Todorićem ili Agrokorom. Svima vam se stavljam na raspolaganje’, rekao je Grmoja.

09:53 – ‘Ovo naše povjerenstvo je kompromitirano kao što je kompromitirana arbitraža sa Slovenijom’, rekao je Sinčić.

‘Zapitajmo se što će biti za 10, 20 godina, što će misliti neke nove generacije zastupnika o tome kako su njihovi preci obavili posao. Ja ću samo zaželjeti sreći članovima povjerenstva’, zaključio je Sinčić.

09:52 – Ivan Vilibor Sinčić tvrdi da je potrebno uključiti ljude koji će sve gledati na drugačiji način.

‘Netko tko nije bio na platnom spisku Todorića kao što je bio g. Marić. Htio sam samo da se dobro odradi posao, a to je i dalje moja želja. Ne vjerujem da će biti onako kako bi trebalo biti. Pokazalo se da tamo gdje nema kamera, nema ni interesa za politički rad. Pao mi je Hrvatski sabor i mnogi zastupnici u očima’, rekao je Sinčić.

Miro Bulj je rekao da su u povjerenstvu ministri koji bi trebali biti u svojstvu svjedoka.

‘U povjerenstvu bi trebali biti ljudi koji nisu bili u sastavu vlada kada je Agrokor radio što je htio. Slažem se da bi povjerenstvo trebalo imati 15 članova. Sramotno je da su oni koji su trebali štititi od kriminala, primjerice ministar MUP-a sada u povjerenstvu’, kaže Bulj.

09:50 – Goran Aleksić iz Snage poručio je da bi u Povjerenstvo trebalo uključiti i forenzičare, pravnike i ekonomiste, jer bez takvih stručnjaka nije moguće dobro izvršiti posao.

09:40 – SDP-ov Arsen Bauk na početku saborske sjednice zastupnicima je pročitao prijedlog sastava istražnog Povjerenstva za Agrokor i najavio da bi ono trebalo početi s radom 30. listopada.

SDP-ov Orsat Miljenić bit će predsjednik Povjerenstva, a članovi HDZ-ovi Milijan Brkić, Josip Borić, Ante Babić, i Marija Jelkovac te HNS-ov Stjepan Ćurej, SDP-ov Gordan Maras, Nikola Grmoja (Most) i Ivan Lovrinović (Promjenimo Hrvatsku).