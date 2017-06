NAKON BANDIĆEVOG POREZNOG SKANDALA: Porezna ‘češlja’ Mrak Taritaš zbog sumnje na utaju poreza

Anka Mrak Taritaš ovih je dana prijavljena Poreznoj upravi zbog utaje poreza. Na meti poreznika našla se zbog stana stana vrijednog više od milijun kuna i jedne garaže.

Protiv Anke Mrak-Taritaš, kandidatkinje HNS-SDP-a za gradonačelnicu Zagreba, podnijet je prijedlog za provođenje poreznog nadzora zbog utaje poreza, odnosno zaključivanja ugovora o darovanju u svrhu izbjegavanja plaćanja poreza na promet nekretninama.

ANKA BRILJANTNO SPUSTILA BANDIĆU NA TWITTERU: Nema s Mrak Taritaš obraćanja svisoka, Twitter gori

Sumnja se da je svojim postupkom oštetila gradski proračun za najmanje 58.526 kuna plus kamate. U slučaju da Porezna uprava u posebnom postupku ne uspije dokazati sklapanje prividnih pravnih poslova, prema prijedlogu podnijetom Poreznoj upravi, Anka Mrak-Taritaš bi ipak trebala platiti porez na dohodak od imovine po stopi od 40 posto plus pripadajući prirez u ukupnom iznosu od 552.490 kuna plus kamate, navodi se u prijavi.



Anka Mrak-Taritaš, naime, zajedno sa sinom Ivanom kupila je od Tehnike 20. lipnja 2006. trosobni stan od 73,11 četvornih metara u vrijednosti od 1,05 milijuna kuna i garažu od 16 četvornih metara vrijednosti od gotovo 120 tisuća kuna. Bivša ministrica graditeljstva je početkom studenoga 2010. svoju polovicu stana i garaže darovala sinu Ivanu, da bi pet godina kasnije, 26. studenoga 2015., on cijeli stan i cijelu garažu darovao natrag majci. Samo mjesec i pol kasnije, 8. siječnja 2016. Anka Mrak-Taritaš isti stan i garažu darovala je drugome sinu Franu.

U prijavi koju je u javnost iznio portal Direktno.hr tvrdi se da postoji sumnja kako je Anka Mrak-Taritaš nizom darovnih ugovora izbjegla plaćanje većeg poreza na promet nekretninama i vrlo vjerojatno zaključila niz prividnih pravnih poslova u svrhu porezne utaje.

Prebacivala nekretnine da sinovi izbjegnu plaćanje poreza

U dokumentu kojim raspolaže portal Direktno, a koji je zaprimljen u Poreznoj upravi 30. svibnja, stoji među ostalim kako je “nemoguće ne zaključiti kako su posljedna dva darovna ugovora fiktivno zaključena s isključivom svrhom izbjegavanja plaćanja poreza na promet nekretnina i to na način da se stvori dojam da je došlo do niza prijenosa između potomaka i predaka koji čine uspravnu liniju (sa sina na majku, s majke na drugog sina), umjesto izravnim raspolaganjem između Ivana i Frana Taritaša (čije srodstvo ne podliježe poreznom oslobođenju)”.

Poreznoj upravi u spomenutom dokumentu se predlaže razrezati Anki Mrak-Taritaš porez na promet nekretnina u iznosu od pet posto na ukupni iznos imovine od 1,17 milijuna kuna što iznosi 58.526,41 kunu i tražiti isplatu tog iznosa uvećanog za kamate.

S druge strane, ako Porezna uprava ne uspije utvrditi da se radi o fiktivnim ugovorima, navodi se, kako bi Anka Mrak-Taritaš ipak trebala platiti porez na dohodak od imovine po stopi od 40 posto u iznosu od 468.211,25 kuna i prirez od 18 posto u iznosu od 84.278,03 kune, uvećano za kamate. I to zato jer su obje nekretnine stečene darovanjem i otuđene u roku od dva mjeseca od dana nabave, a nisu niti služile za stanovanje poreznom obvezniku.

U Poreznoj upravi informacije o ovom slučaju nisu htjeli komentirati pozivajući se na Opći zakon prema kojem su dužni čuvati podatke iz poreznog postupka, a na upite novinara zasad nije odgovorila ni Anka Mrak Taritaš.