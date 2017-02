‘NAJVIŠE STRAHUJEMO ZA NAŠU DJECU’: Zbog trovanja, stanovnici ovog hrvatskog grada razmišljaju o odlasku

Građani Slavonskog Broda znaju da ih truje akutno onečišćenje zraka koje ‘proizvodi’ rafinerija nafte u Bosanskom brodu s druge strane Save.

No, još ne znaju kako će se to odraziti na njihovo zdravlje, jer za to su potrebne dugoročne studije. Nemajući vremena čekati ih, neki već, zbog zdravlja svoje djece, razmišljaju i o odlasku iz grada, piše Glas Slavonije.

“Mi odrasli smo otporniji, ali što je s djecom?”

Josipa S. (31) majka je troje djece s kojima živi uz Savu, odmah prekoputa rafinerije koja se smatra glavnim krivcem za onečišćenje zraka. Njezin najstariji sin, 12- godišnji Stjepan, godinama je imao problema s bronhitisom koji je uznapredovao u astmu. Majka ne tvrdi da je uzrok dječakove bolesti zagađeni zrak iz rafinerije, ali kaže kako mu se zdravstveno stanje pogoršava kod jačih onečišćenja.



Njezina susjeda, 64-godišnja Nena R. godinama je radila u susjednom Bosanskom Brodu, no tvrdi da smrad iz rafinerije nikada nije bio tako intenzivan kao što je sada.

“Čula sam da je to zbog nafte u kojoj danas ima dosta sumpora”, kaže ona za Glas Slavonije.

I drugi stanovnici naselja Jelas uz Savu kažu da ih ‘smrad štipa za oči’ te da su alergije sve češće i izraženije. Zbog istih problema mlada obitelj Vrbljančević već je prije četiri godine razmišljala o odlasku iz rodnog grada strahujući za zdravlje svojih troje djece.

“Bojim se što iza tog smrada stoji, lebdeće čestice, sumporovodik… a sve je štetno. Mi odrasli možda smo otporni, ali djeca nisu razvila imunitet. Kako doznajemo, broj djece oboljele od malignih bolesti jako je porastao”, kazala je Marija Vrbljančević.

Sumporovodik 157 puta premašio dozvoljenu granicu

Liječnica dr. sc. Blaženka Kljaić Bukvić, specijalist pedijatrije i alergolog, potvrđuje da onečišćenje zraka može utjecati na pojavu astme kod djece te da zagađivači zraka, tzv. lebdeće čestice, remete normalan razvoj pluća i dovode do pogoršanja već postojeće astme.

“Istraživanja i neslužbeni rezultati rada s djecom u ambulantama pokazali su da se u hladnim mjesecima godine s porastom onečišćenja simptomi pogoršanja astme povećavaju”, kaže ona.

Brođani već godinama udišu zrak druge kategorije. Vrijednost sumporovodika od početka ove godine bila je 157 puta iznad propisanih vrijednosti, dok su lebdeće čestice “podivljale” 40 puta, piše Glas Slavonije.

Statistike im ne trebaju, sami vide koliko se obolijeva

Građani pak kažu da im statistike i ne trebaju jer sami znaju da je sve više oboljelih među članovima njihovih obitelji, susjedima, prijateljima… U tamošnjem županijskom Zavodu za javno zdravstvo izrađuju studiju ekoloških čimbenika na zdravlje ljudi.

“Dosad smo obradili gotovo 700 pacijenata, a kod 500-tinjak smo odradili i uzimanje uzoraka krvi, spirometriju i EKG. U tijeku je obrada tih rezultata. Polovinu ispitanika uzeli smo s Jelasa u blizini rafinerije, a polovina je iz Podvinja i Brodskog Vinogorja”, kaže ravnatelj županijskog ZZJZ-a Ante Cvitković.

Za to vrijeme Brođani razmišljaju i o kolektivnoj tužbi protiv Republike Hrvatske.

“Ne smijemo više dopustiti da se najgora kvaliteta nafte distribuira preko Hrvatske u Bosnu, a potom da nas se truje. I to tražimo da se ozakoni”, kazao je organizator nedavnog prosvjeda Mladen Sudar.

