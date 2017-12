NAJVEĆA INVESTICIJA U POVIJESTI HRVATSKE VOJSKE: Bitka se vodi između F-16 Baraka i Gripena – otkrivene točne cifre po avionu?

Već je od prije poznato da stručno povjerenstvo MORH-a preferira izraelske zrakoplove, a oni su i povoljniji od švedskih Gripena. Osim toga, takva bi kupovina mogla dodatno otvoriti gospodarsku suradnju Hrvatske i Izraela.

Projekt nabave novog višenamjenskog borbenog zrakoplova kojeg je podupro saborski Odbor za obranu mogao bi biti korak bliže tome da se realizira najveća investicija u povijesti Hrvatske vojske.

Više podataka nakon konačne odluke Vlade

Iako službenih podataka o cijeni i odabiru proizvođača još uvijek nema, zna se da je nabava takvih borbenih zrakoplova u planu. Predsjednik Odbora za obranu Igor Dragovan rekao je da će o svemu konačno odlučiti Vlada i Vijeće za obranu, no potvrdio je da su sve ponude prezentirane, a izboru će najvjerojatnije presuditi financije, piše Slobodna Dalmacija.

Prije konačne odluke predstoji još rasprava pred Vijećem za obranu, čiji su članovi i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora, načelnik Glavnog stožera, ministar financija i predsjednik saborskog Odbora za obranu. Krstičević je rekao da će nakon odluke Vlade sa svime izaći u javnost. ‘Detaljno ćemo prezentirati sve četiri ponude, cijeli proces odlučivanja i razloge koji su prevagnuli u definitivnom izboru’, najavio je ministar obrane. Krstičević je dodao da će osim cijene, odabiru aviona presuditi njegov tip i sposobnosti, kao i dugoročno strateško partnerstvo.

Posao vrijedan 500 milijuna do milijardu eura?

U kuloarima se ovaj posao procjenjuje na čak 500 milijuna do milijardu eura, piše Slobodna Dalmacija. Postoje četiri ponude, ona američka, grčka, izraelska i švedska, a mediji su do sada pisali da je izbor sužen na švedske Gripene i izraelske F-16 Barak avione. Izraelski zrakoplovi zahtjevat će više održavanja jer su stariji, no imaju jaču konstrukciju i dodatnu opremu. Već je od prije poznato da stručno povjerenstvo MORH-a preferira izraelske zrakoplove, a oni su i povoljniji od švedskih Gripena. Osim toga, takva bi kupovina mogla dodatno otvoriti gospodarsku suradnju Hrvatske i Izraela. Prema nekim neslužbenim podacima, cijena je 25 milijuna eura po komadu, dok bi, za usporedbu, cijena švedskih Gripena bila 70 milijuna eura po komadu.