NAJVEĆA HLADNOĆA U ZADNJIH NEKOLIKO GODINA: Veliki minusi već sutra, a lako je moguć i snijeg

Već sutra bi u Hrvatskoj moglo biti snijega, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Postupno će se naoblačiti već tijekom jutra, najprije na Jadranu. Od sredine dana mjestimice će biti kiše, a u gorju i susnježice.





Oborine će se smrzavati u dodiru s tlom

Oborine se u gorskim krajevima u početku mogu smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Vozače se upozorava na poledicu.

UPOZORENJE IZ HAK-a: Pazite na cestama, poledica bi mogla biti gadna

U ostalim područjima unutrašnjosti bit će barem djelomice sunčano. Navečer i u noći kiša će se proširiti na cijelu zemlju, a u unutrašnjosti će prijeći u susnježicu i snijeg. Zapuhat će umjeren, na sjevernom Jadranu i jak jugozapadnjak te jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -7 do -3, na Jadranu od 3 do 8. Najviša dnevna od 4 do 9, te od 10 do 14 °C na Jadranu.

Od utorka jako zahlađenje

U utorak nam opet dolazi zahlađenje. Temperature će se u Zagrebu kretati od plus dva do minus pet stupnjeva, dok će primjerice u Gospiću u utorak najniža temperatura biti i minus osam stupnjeva, uz kišu i snijeg.

Nešto snijega najavljeno je i za Osijek, uz temperature u minusu.

U Splitu će ipak biti nešto toplije, uz najnižu temperaturu od minus jedan stupanj, a najvišu od šest stupnjeva Celzijevih, javlja DHMZ.

Sutra će postupno jačati jugo, no nakon njega slijedi nova promjena vremena u utorak koja donosi jako zahlađenje.

‘Najjači prodor hladnoće u zadnjih nekoliko godina’

Meteorolog Crometeo Rade Popadić na svom je Facebook profilu objavio da se radi o ‘najjačem prodoru hladnoće u zadnjih nekoliko godina’. Oborine su ipak upitne, ali sigurno je da će biti jako hladno.

‘Vrhunac prvog vala zahlađenja dogodit će se oko Tri kralja kad bi čak i na cijelom Jadranu najviše dnevne temperature bile ispod nule. Ostvare li se prognoze da će u jednom Splitu biti do oko – 5, u kombinaciji s orkanskim udarima bure, mogle bi stradati neke osjetljive mediteranske kulture. Valja zaštititi i vodovodne cijevi na otvorenom. Za sada nije izgledno da će nas posjetiti (pravi) snijeg, no vjerojatno ćemo vidit nešto pahulja’, napisao je Popadić.