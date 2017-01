NAJVEĆA HLADNOĆA U ZADNJIH NEKOLIKO GODINA: Veliki minusi već od jutra, krajem dana snijeg

Na Jadranu i u krajevima uz njega slijedi postupno jače naoblačenje, uglavnom od sredine dana s povremenom kišom, a u ostalim područjima bit će većinom sunčano, poslijepodne porast naoblake, a navečer i u noći kiša te susnježica i snijeg, izvijestio je u ponedjeljak Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ).

Vjetar slab i umjeren, mjestimice u gorju i na sjevernom Jadranu i jak jugozapadni. Drugdje na Jadranu slabo i umjereno jugo. Navečer će u sjevernim predjelima okrenuti na sjeveroistočnjak. Najviša dnevna temperatura između 5 i 10, a na Jadranu od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.

U istočnoj Hrvatskoj još veći dio ponedjeljka suho te nakon mjestimične jutarnje magle djelomice sunčano. Uz jače naoblačenje navečer i u noći na utorak kiša, zatim, uz zahladnjenje, i snijeg. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak s kojim će dnevna temperatura biti između 7 i 10 °C, javlja HRT.

U središnjoj Hrvatskoj promjenljiva naoblaka, no veći dio dana i dosta sunca. Ujutro, mogućnost sumaglice i magle u Posavini i na karlovačkom području. Iako je pokoja kišna kap moguća uz prolazno povrećanu naoblaku i tijekom dana, vjerojatnija će biti navečer.



Na sjevernom Jadranu i u gorju već od jutra dosta oblaka, a mjestimična kiša moguća je i prijepodne pa treba upozoriti da će se u Lici i Gorskom kotaru mjestimice i smrzavati na hladnoj podlozi. Ipak, bit će češća prema večeri, kada će, uz pad temperature, u višem gorju biti i snijega. Puhat će umjeren jugozapadni, na moru mjestimice jugoistočni vjetar.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije postupan porast naoblake, prema večeri ponegdje i kiša. Puhat će slab i umjeren istočnjak i jugoistočnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -8 do -3 °C, a uz more između 2 i 7 °C. Najviša dnevna slična današnjim vrijednostima, od 11 do 15 °C.

Na jugu Hrvatske veći dio dana suho te djelomice sunčano, uz više oblaka u unutrašnjosti. Ujutro će puhati slaba bura i istočnjak, a danju jugoistočnjak.

U noći na utorak i u utorak ujutro na Jadranu kišovitije, pri čemu mjestimice uz jači pljusak praćen grmljavinom može pasti i više od 30 litara po četvornom metru. No, uz buru, koja će već ujutro zapuhati na sjeveru, brzo će se razvedravati. Valja spomenuti i kako podno Velebita uz jaku i olujnu buru može biti i snijega. U nastavku tjedna djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, te hladnije i uglavnom suho.

Na kopnu će u noći na utorak kiša prijeći u snijeg te se snježni pokrivač osim u gorju očekuje i u nizinama. Najmanje oborine bit će na krajnjem sjeveru. Sredinom tjedna promjenljivo oblačno, a malo snijega najvjerojatnije će u četvrtak pasti u gorju, kada će posvuda biti i razmjerno vjetrovito.

Poledica na cestama, vozači oprez

U većem dijelu unutrašnjosti, zbog niskih temperatura, moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, a kolnici su mjestimice vlažni, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te da na put ne kreću bez zimske opreme.

Od utorka jako zahlađenje

U utorak nam opet dolazi zahlađenje. Temperature će se u Zagrebu kretati od plus dva do minus pet stupnjeva, dok će primjerice u Gospiću u utorak najniža temperatura biti i minus osam stupnjeva, uz kišu i snijeg.

Nešto snijega najavljeno je i za Osijek, uz temperature u minusu.

U Splitu će ipak biti nešto toplije, uz najnižu temperaturu od minus jedan stupanj, a najvišu od šest stupnjeva Celzijevih, javlja DHMZ.

‘Najjači prodor hladnoće u zadnjih nekoliko godina’

Meteorolog Crometeo Rade Popadić na svom je Facebook profilu objavio da se radi o ‘najjačem prodoru hladnoće u zadnjih nekoliko godina’. Oborine su ipak upitne, ali sigurno je da će biti jako hladno.

‘Vrhunac prvog vala zahlađenja dogodit će se oko Tri kralja kad bi čak i na cijelom Jadranu najviše dnevne temperature bile ispod nule. Ostvare li se prognoze da će u jednom Splitu biti do oko – 5, u kombinaciji s orkanskim udarima bure, mogle bi stradati neke osjetljive mediteranske kulture. Valja zaštititi i vodovodne cijevi na otvorenom. Za sada nije izgledno da će nas posjetiti (pravi) snijeg, no vjerojatno ćemo vidit nešto pahulja’, napisao je Popadić.