NAJTUŽNIJA STATISTIKA KOJA POSTOJI: U Hrvatskoj od raka oboli više od stotinu djece godišnje – ovo su najčešće dijagnoze

U svijetu se 15. veljače obilježava Međunarodni dan djeteta oboljelog od maligne bolesti, od koje u Hrvatskoj godišnje oboli više od stotinu djece, a umre njih dvadesetak u dobi do 14 godina.

Prema podacima iz hrvatskog Registra za rak, 2014. je od malignih bolesti oboljelo 123 djece u dobi do 14 godina, odnosno 175 djece do 19 godina. Zbog posljedica bolesti u 2015. je umrlo 21 dijete do 14-te godine, odnosno 31 do 19 godina.

Najčešće dijagnoze malignih bolesti u djece su leukemija, maligni tumori mozga i leđne moždine te limfomi.

Veliko petogodišnje preživljenje djece od raka u RH

Stručnjaci ističu kako je u liječenju raka teško govoriti o izlječenju, već se uobičajeno govori o petogodišnjem preživljenju kao mjeri izlječenja.



U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo navode kako su nedavno objavljeni podaci iz velikog europskog istraživanja pokazali da je petogodišnje preživljenje od raka u djece u Hrvatskoj veliko, te za akutne limfatične leukemije iznosi preko 85 posto, a kod tumora više od 80 posto.

Udruga Krijesnica, za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima obilježit će Međunarodni dan javnom akcijom u Zagrebu, te posjetima malim pacijentima na pedijatrijskim hematoonkološkim odjelima u Klinici za dječje bolesti Zagreb te KBC-ima Zagreb i Rijeka.

Na zagrebačkom okretištu Črnomerec grupa mladih Krijesnice, koju čine mladi liječeni od malignih bolesti u djetinjstvu i volonteri udruge, punit će balone Krijesnice koji će nositi letak s informacijama o predrasudama s kojima se susreću obitelji čije je dijete suočeno s malignom bolesti.

Baloni će tramvajima putovati u sva područja Zagreba, pružajući građanima informacije o malignim bolestima u dječjoj dobi te rušeći predrasude koje vrlo nepovoljno utječu na liječenje i rehabilitaciju malih junaka.

Važno roditeljima osigurati pomoć u brizi za bolesno dijete

Maligne bolesti u dječjoj dobi imaju socijalne i medicinske posljedice, jer pogađaju obitelji i izazivaju teškoće u prilagodbi na novu životnu situaciju, pa je roditeljima važno osigurati pomoć u prevladavanju svakodnevnih teškoća s kojima se suočavaju u brizi za svoje dijete.

Potrebno je omogućiti ravnomjernu dostupnost skrbi i suvremenih postupaka liječenja te pravovremeno pružiti psihološku potporu obiteljima, pa je Međunarodni dan prilika podsjetiti da je pružanje kvalitetne skrbi djeci oboljeloj od malignih bolesti jedan od prioriteta hrvatskog društva.