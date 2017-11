NAJSTROŽE ČUVANA DRŽAVNA TAJNA: MUP odbija dati podatak je li predsjednica bila na rođendanskoj zabavi Zdravka Mamića

Odgovori na pitanja jesu li pripadnici MUP-a 25. travnja 2015. godine obavljali posao osiguranja i zaštite predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na privatnoj adresi različitoj od adrese njezina kućanstva i je li ta privatna adresa vezana za Zdravka Mamića stroga su državna tajna.

Tako piše Novi list pozivajući se na odgovor Ministarstva unutarnjih poslova na upit GONG-a upućen temeljem Zakona o pristupu informacijama. Inače, riječ je o famoznoj proslavi rođendana Zdravka Mamića za koju se već dvije godine nagađa da je na njemu među uzvanicima bila i predsjednica Republike.

“Takvoj vrsti podataka treba zadržati stupanj tajnosti”

U rješenju ovjerenom pečatom i potpisanom rukom samog ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, MUP je o tom upitu zatražio mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS). A iz UVNS-a su poručili kako, s obzirom na vrstu i specifičnost poslova uspostave i provođenja mjera zaštite u okviru izvršavanja policijskih poslova te osjetljivosti istih podataka i njihov značaj u provođenju mjera osiguranja i zaštite, takvoj vrsti podataka treba zadržati utvrđeni stupanj tajnosti.



Potom su, piše Novi list, iz MUP-a proveli test razmjernosti i javnog interesa u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, te zaključili da “zaštita vrijednosti koje se štite konkretnim klasificiranim podacima prevladava nad interesom podnositelja zahtjeva za pristupom traženim informacijama”.

Štoviše, poručili su da bi objava tih informacija naštetila djelovanju i izvršenju zadaća iz djelokruga MUP-a.

GONG ne odustaje, ide do Visokog upravnog suda

GONG, međutim, ne odustaje od dobivanja odgovora na svoj upit.

“Ovaj odgovor izaziva GONG-ovu žalbu i nećemo odustati do Visokog upravnog suda”, kazala je izvršna direktorica GONG-a Jelena Berković.

Ona smatra da je to sudsko tijelo krajnja instanca u rješavanju takvih sporova. Novi list podsjeća kako je svojedobno ondašnji glavni ravnatelj HRT-a Goran Radman odbijao objaviti svoju imovinsku karticu tvrdeći da on nije javni dužnosnik. Spor se potom vukao sve do Visokog upravnog suda na kojemu je Radman izgubio.

Što se tiče odgovora na pitanje o sudjelovanju predsjednice Republike na Mamićevoj rođendanskoj zabavi, žalba GONG-a najprije će na stol Povjerenice za informiranje, a potom na Visoki upravni sud.

No, s obzirom na svu silu procedure i mistifikacije nastale iz tog naizgled banalnog novinarskog upita, između redaka dâ se iščitati potvrdan odgovor.

