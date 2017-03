SJAJNE VIJESTI ZA IKEINE KUPCE: Švedska robna kuća stiže na jug Hrvatske, ali neće biti ono što možda očekujete

Do kraja kolovoza dostavni centar robne kuće IKEA trebao bi biti otvoren u Splitu. Radit će se o tzv. ‘pick-up pointu’, točnije, mjestu na kojem će kupci u Splitu moći preuzeti robu koju su naručili, bez plaćanja dostave iz Zagreba, piše Slobodna Dalmacija.

Iz IKEA-e su potvrdili da stižu u Split, no još nisu rekli ništa o lokaciji. Ipak, zna se da je u planu oko 1500 metara četvornih IKEA-inog skladišta i još 1000 kvadrata izložbenog prostora koji će biti uređen naknadno. Tamo će kupci uživo moći vidjeti dio namještaja.

Znatna ušteda na troškovima dostave

‘To je, ujedno, u skladu s našom globalnom strategijom kojom kupcima želimo omogućiti što ugodnije iskustvo kupnje preko više različitih kanala’, kaže IKEA-in menadžer za odnose s javnošću, Igor Štefanac.

Kupci koji iz IKEA-e naruče, primjerice, krevet, dvosjed ili ormar, fiksnu dostavu do Splita plaćaju 799 kuna, a oni koji žele unošenje do stana još 200 kuna. Povoljnije je jedino ako kupac angažira privatnu prijevozničku tvrtku. Otvaranjem pick-up pointa u Splitu to će se znatno smanjiti.



Iako iz IKEA-e nisu potvrdili lokaciju na kojoj će se podružnica u Splitu nalaziti, Slobodna Dalmacija piše da bi to moglo biti u blizini City Centra na Brniku, a to zaključuju prema zahtjevima za izmjene GUP-a. Tamo je, naime, zatražena promjena sadašnje zelene zone u građevinsku. Ipak, postoji i mogućnost da to bude na nekoj drugoj lokaciji jer o svemu još moraju raspravljati gradski vijećnici.