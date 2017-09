NAJPOVOLJNIJE VRIJEME ZA DIZANJE KREDITA JE OVO SADA: Kamate najniže u zadnjih 20 godina, ali Hrvati ipak ne hrle u banke – evo, i zašto

Ako se pitate kad je pravo vrijeme za uzimanje kredita, to bi moglo biti upravo ovo sada. Naime, razdoblje niskih kamata moglo bi potrajati još godinu do dvije, no ne treba biti preoptimističan jer se kreditini boom kakav se u Hrvatskoj pamti prije krize, najvjerojatnije više neće ponoviti.

Dobra vijest za sve one koji se razmišljaju uzeti kredit jest da su oni u Hrvatskoj trenutačno najpovoljniji u zadnjih dvadeset godina i to zbog toga što kamate nikad nisu bile niže. Ovo razdoblje niskih kamata moglo bi potrajati još godinu do dvije, ponajviše zbog gospodarskog oporavka Europske unije i Hrvatske, ali i zbog prošlotjedne najave Europske središnje banke da će zadržati rekordno niske kamate i nastaviti politiku jeftinog novca, piše Novi list.

Naime, ESB planira nastaviti svakog mjeseca ubrizgavati injekciju od 60 milijardi eura unatoč žestokom protivljenju Njemačka žestoko protivi.

U prošlim dvjema godinama ESB je europsko tržište novca poplavio s 2.000 milijardi natiskanih eura, što je pridonijelo povećanju potražnje i gospodarskom oporavku na kontinentu, ali je izazvalo i mjehure na burzama, navodi spomenuti list.



Banke u Hrvatskoj trenutačno odobravaju nove stambene kredite uz prosječne kamate od 4,16 posto, što je upola niža cijena nego prije 15 godina.

Tako su se primjerice prije pet godina isti krediti odobravali uz više od 6 posto kamata. Trenutačno je najskuplje zaduživanje putem kreditnih kartica, gdje prosječne kamate iznose 9 posto.

Unatoč svim povoljnostima, Hrvati u banke ipak ne hrle.

Teško je stoga zamisliti da bi se kreditni boom koji je bio na snazi prije krize mogao dogoditi u dogledno vrijeme.

Nestalni poslovni, neredovita primanja, prijetnje otkazom, samo su neki od razloga zašto danas mlade obitelji oklijevaju uzeti kredit.

U međuvremenu su se poboljšali i kreditni uvjeti poduzećima. Tako je još prije pet godina bilo uobičajeno da banke daju tvrtkama kredite uz 8 posto kamata. U drugom tromjesečju ove godine prosječne kamate na kratkoročne kredite poduzećima pale su na 4,2 posto, a na dugoročne (do pet godina) iznosile su 4,1 posto.