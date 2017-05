DEBAKL NAJMLAĐE KANDIDATKINJE ZA GRADONAČELNICU: Lijepa pravašica iz Vrgorca dobila samo 99 glasova

Njezina stranka igrala je na kartu njezine mladosti, no kandidatkinja HSP AS-a za gradonačelnicu Vrgorca, 19-godišnja Valentina Grbavac, nije tim adutom impresionirala birače u tom gradiću.

Najmlađa gradonačelnička kandidatkinja na ovim lokalnim izborima dobila je, naime, 99 glasova odnosno 2,46 posto glasova ostavši uvjerljivo iza ponovno izabranog gradonačelnika Ante Pranjića iz Nezavisne list mladih koji je dobio izbore sa 60,68 posto glasova te drugoplasirane Nikoline Andačić, kandidatkinje HDZ-a.

ONA JE NAJMLAĐA KANDIDATKINJA ZA GRADONAČELNICU: ‘Hercegovka sam i toga se neću sramiti’

Njoj su zamjerali da je, kao Hercegovka koja studira u Splitu i igra nogomet za ženski nogometni klub Slogu iz Ljubuškog tek “fiktivna Vrgorčanka”. Sama je kazala kako se ne stidi svog hercegovačkog pdorijetla.



“Deset godina živim u Vrgorcu, a ovdje sam završila i osnovnu i srednju školu. Obrazovanje sam nastavila u Splitu jer je to najbliži grad koji ima sveučilište, a sutra želim svojim stečenim znanjem pridonositi Hrvatskoj i Vrgorcu”, kazala je uoči izbora ta studentica brodske elektrotehnike i informatike te predsjednica Mladeži HSP AS u Splitsko-dalmatinskoj županiji. No, sve te reference nisu bile dovoljne da dobije više od stotinu glasova.