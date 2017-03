NAJBOLJI KIRURG OTKRIO PREVARE PA DAO OTKAZ U KBC-u SPLIT: ‘Radije ću biti gladan kruha nego raditi tamo gdje ništa ne funkcionira’

Dr. Vladimir Boschi dao je otkaz u KBC-u Split zbog kriminalnih radnji koje je tamo slučajno otkrio. Nije više htio biti dio toga pa je odlučio dati otkaz, piše Slobodna Dalmacija.

Dr. Boschi otkaz je dao prije tri dana. Radi se inače o najboljem bolničkom spinalnom kirurgu. Mnogi su pacijenti zahtijevali da ih operira upravo on. Baš zato je njegov odlazak vrlo značajan pad za splitsku bolnicu.

Slučajno otkrio malverzacije

Sve je otkrio prije nekoliko mjeseci kad je otišao u ravnateljstvo bolnice s ciljem da sazna na koji iznos plaće može računati, s obzirom da otplaćuje kredit. Tamo mu je djelatnica rekla da on nije zaposlenik Zavoda za ortopediju i traumatologiju, već Klinike za kirurgiju KBC-a Split, što mu je bilo zaista neobično jer su ortopedija i traumatologija postale Zavod upravo na račun Boschijeve titule profesora. Naime, da bi neki odjel postao Zavod, mora imati barem jednog profesora, a to je bio upravo on.

Potrebno je bilo i odobrenje Ministarstva. Dr. Boschi objašnjava što se dogodilo:



‘Da ljudima što plastičnije pojasnim: u splitskom KBC-u je lažiran Zavod za ortopediju i traumatologiju. Dakle, ako traumatologija KBC-a Split spada pod Kliniku za kirurgiju, kako mi na traumatologiji možemo liječiti ljude kojima na bolničkim dokumentima piše Zavod za ortopediju i traumatologiju? Proizlazi da je samo ortopedija na Križinama postala Zavod, a oni na Križinama nemaju ni jednog subspecijalista traumatologije, kao ni jednog profesora. Pa kako onda mogu biti Zavod? Dalje, šef Zavoda za ortopediju i traumatologiju je traumatolog koji radi na traumatologiji na Firulama, a šef je Zavoda na Križinama, što je nemoguće jer nije fizički prisutan na tom Zavodu’, pojasnio je Boschi za Slobodnu Dalmaciju.

Cijela situacija vrlo je bizarna jer ispada da šef Zavoda zapravo uopće nije i zaposlenik Zavoda.

Krivotvorena i dokumentacija pacijenata

Osim toga, kaže Boschi, krivotvorena je bila i dokumentacija pacijenata. Onima koji su se liječili na ortopediji, pisalo je da su liječeni na Zavodu za ortopediju i traumatologiju, a oni koji su se liječili na traumatologiji, liječili su se zapravo na Klinici za kirurgiju.

Bolnica na taj način fantomskim zavodom vara HZZO jer svaki zavod ugovara s HZZO-om uvjete rada, prostor, opremu i osoblje.

‘No, ortopedija ugovara jedne uvjete, jer su oni Zavod, a mi na traumatologiji ugovaramo svoje uvjete, jer smo pod Klinikom za kirurgiju. Dakle, jedan te isti zavod ima dva proračuna i radi pod različitim šiframa. Zbog svega toga sam odlučio dati otkaz. Slao sam bezbroj upita prema ravnateljstvu KBC-a Split, prema prof. dr. Ivi Juriću, ali nikada niti jedan odgovor nisam dobio. Tražio sam i razgovor s njime, ali nije htio sa mnom razgovarati’, kaže Boschi.

Odgovore nije dobio ni na pismene ni na usmene upite, već mu je odgovoreno da se mišljenje mora dobiti od pravne službe bolnice. Radi se, kaže Boschi, o zamazivanju očiju javnosti.

‘Nemam rezervni plan’

Kada je posljednji put otišao u ravnateljstvo bolnice, opet je naišao na odbijanje razgovora pa je odlučio dati otkaz. Nije mu, kaže, ništa drugo preostalo.

Zamjenik ravnatelja KBC-a dr. Julije Meštrović rekao da mu je jako žao zbog Boschijeve ostavke. Ipak, na njegove primjedbe nije imao drugih komentara, osim da je sve proslijeđeno pravnoj službi te da je želja sve riješiti na civiliziran način.

Boschi u međuvremenu kaže da još nema planove za drugi posao, ali se nada da će ga naći.

‘Radije ću biti gladan kruha nego raditi tamo gdje ništa ne funkcionira kako bi trebalo funkcionirati i gdje je ugrožena sigurnost pacijenata’, rekao je.