NAJBLIŽI PREMIJEROV SURADNIK: ‘Nismo imali pojma o Hasanbegovićevoj odluci… Hoćemo li ga odmah izbaciti? Pa nije HDZ prijeki sud’

Predstojnik Ureda premjera Andreja Plenkovića Davor Božinović izjavio je danas u Intervjuu tjedna Hrvatskog radija, kako HDZ nije znao da će se dr. Zlatko Hasanbegović, član Predsjedništva stranke, naći na listi nezavisne kandidatkinje za gradonačelnicu Zagreba Brune Esih te da će odluku vezano za to donijeti stranačka tijela.

Božinović je kazao da Hasanbegović nikoga nije informirao o toj svojoj odluci, te da će o tome razgovarati tijela HDZ-a.



Nema automatskog prestanka članstva

Kakvu će odluku donijeti, dodao je, ovisit će o razgovorima i raspravi, naglasivši da to nije automatizam.

“Nije HDZ prijeki sud; to jest navedeno u statutu kao razlog za prestanak članstva, međutim o prestanku odlučuju nadležna tijela HDZ-a i ona će tome razgovarati”, naglasio je.

Na upit o raskidanja partnerstva s Mostom, Božinović je naglasio da za HDZ tu “nije bilo izbora” budući da se mlađi partner odlučio pridružiti inicijativi SDP-a i oporbe za opozivom ministra financija Zdravka Marića .

“To je jedan čin nelojalnosti u bilo kom trenutku, a ovdje posebno naglašen s obzirom na dolazeće lokalne izbore”, rekao je predstojik Ureda premijera Božinović.

Plenković unaprijed upoznao Petrova s posljedicama

Odbacio je ocjene da je predsjednik Vlade Plenković kod razrješenja Mostovih ministara postupio impulzivno, posebno podsjetivši da je premijer ranije upoznao predsjednika Mosta, Božu Petrova, kakve će biti posljedice podržavanja inicijative oporbe.

“Kao što je Most najavljivao svoju odluku vezano za ministra financija Zdravka Marića, tako je i premijer kazao Petrovu što će biti posljedica te njihove odluke. Doslovno mu je kazao da to znači kraj suradnje kakva postoji. Tako da to nije bilo ništa impulzivno”, rekao je Božinović. “Inače”, naglasio je, “premijer Plenković nije sklon impulzivnim odlukama”.

Idući mjesec pregovori o većini i ministrima

Božinović također kaže kako će HDZ pokazati da ima parlamentarnu većinu u svim sljedećim koracima kada za to bude došlo vrijeme, kao i što je pokazao kod izbora predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića.

Na upit kako će izgledati ta većina, Božinović je istaknuo kako je premijer Plenković pozvao sve zastupnike i stranke da mogu birati između stabilnosti i nastavka rješavanja krupnih ekonomskih, financijskih i sigurnosnih problema, ili se opredijeliti za pridonošenje kaosu u zemlji.

“To je na njima”, naglašava Božinović, dodajući da će se u idućih mjesec dana voditi pregovori kako o parlamentarnoj većini tako i novim ministrima.

Apelirao je na ozbiljnost i odgovornost političara zbog ozbiljnosti situacije u kojoj se Hrvatska nalazi.

Hrvatska, naime, mora predstaviti Europskoj uniji do 3. lipnja paket ispunjenih ‘Ex ante’ uvjeta za europske fondove, dodao je Božinović.

HDZ ne štiti Todorića

Iako je, kaže, HDZ lako mogao lokalnu kampanju pretvoriti u parlamentarnu na kojoj bi prošao još bolje nego na prošlim izborima, ocjenjuje da bi to bilo neodgovorno i dovelo u pitanje ispunjenje tih uvjeta.

“Kada bi se HDZ vodio svojim interesima odmah bi raspisao izbore, no postoji nešto što se zove državni, nacionalni i interesi građana”, zaključio je predstojnik Ureda premijera.

Za zahtjeve saborskog zastupnika Željka Glasnovića od Vlade, Božinović je rekao da su već sadržani u programu HDZ-a, a da iznos o kojem se govori u medijima i oporbi da će koštati – nije točan.

Odbacio je i tvrdnje da HDZ s tzv. lex Agrokorom štiti Ivicu Todirića ili nekoga drugoga. Ponovio je kako će, ako se pokaže da je bilo kriminala u Agrokoru, oni koji su za to odgovorni i zakonski odgovarati.