VELIKA PROMJENA U RADU VRTIĆA: Uvodi se novo radno vrijeme, mnogim roditeljima će ovo uvelike pomoći

‘Za svaku popodnevnu grupu djece koja će se formirati pri vrtiću zaposlit će se dvije dodatne tete te kuharica i čistačica na pola radnog vremena. Većini roditelja kojima treba smjenski rad ne treba samo popodnevna vrtićka smjena, već im jedan tjedan vrtić treba ujutro, a drugi tjedan popodne. Očekujemo da bi na ovaj način tijekom jutarnje smjene tete mogle biti jednim dijelom rasterećene, jer će dio djece, umjesto ujutro, dolaziti u vrtić popodne’, poručuju iz Ministarstva rada.

Europski socijalni fond će s oko 300 milijuna kuna tijekom iduće dvije godine financirati plaće dodatnih odgajatelja, kuhara i čistača u vrtićima, kao i trošak dječje prehrane, opreme i edukacije, sve kako bi vrtići u Hrvatskoj od rujna mogli početi raditi i u poslijepodnevnoj smjeni.

Radno vrijeme do 21 ili 22, stiže dodatno osoblje

Radno vrijeme bit će im najvjerojatnije do 21 sat, a oni roditelji čija će djeca u vrtiće dolaziti poslijepodne, plaćat će istu cijenu kao i oni čija djeca u vrtić idu ujutro, javlja Jutarnji list. Za sada se čini da će popodnevno radno vrijeme vrtića biti do 21 sat, iako se još uvijek raspravlja bi li to možda trebalo biti i do 22 sata. To ipak ne znači da će neka djeca moći u vrtiću biti od jutra pa do kraja popodnevne smjene. Dijete, prema pedagoškom standardu, u vrtiću ne bi smjelo boraviti dulje od 10 sati, piše Jutarnji list. ‘Ako roditelju treba usluga do 21 sat, dijete može najranije doći u 11 sati’, ističe se iz Ministarstva.

‘Za svaku popodnevnu grupu djece koja će se formirati pri vrtiću zaposlit će se dvije dodatne tete te kuharica i čistačica na pola radnog vremena. Većini roditelja kojima treba smjenski rad ne treba samo popodnevna vrtićka smjena, već im jedan tjedan vrtić treba ujutro, a drugi tjedan popodne. Očekujemo da bi na ovaj način tijekom jutarnje smjene tete mogle biti jednim dijelom rasterećene, jer će dio djece, umjesto ujutro, dolaziti u vrtić popodne’, poručuju iz Ministarstva rada.



Predviđa se problem s prostorom i ritmom rada

Na natječaj će se od početka ožujka moći javiti općine i gradovi u partnerstvu s vrtićima koji imaju potrebu za popodnevnom smjenom, poručili su iz Ministarstva rada. Natječaj će trajati 45 dana, a plan je da u srpnju bude poznato koji su se vrtići javili i prošli na natječaju kako bi već od 1. rujna mogli raditi i u popodnevnim smjenama s novozaposlenim osobljem. Još se ne zna koliko bi vrtića od jeseni moglo raditi na taj način, a sve će ovisiti o iskazanom interesu i potrebama roditelja, no bit će ih u cijeloj zemlji. Predviđa se da će u nekom trenutku, primjerice između 13 i 16 sati, u vrtiću biti većina djece, i oni iz jutarnje i oni iz popodnevne smjene, pa je tako moguće da se dogodi problem s nedostatkom prostora, ali i da se poremeti ustaljeni ritam aktivnosti djece u vrtiću, kao što su jelo, spavanje i igranje.